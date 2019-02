Imagen de archivo de Mellet en el inicio del juicio contra 14 personas

El abogado José Manuel Carrión, que ejerce la defensa del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet en el juicio que celebra la Audiencia Provincial contra éste y otros 13 acusados en la causa por el denominado delito societario relacionado con la lonja, se ha referido este miércoles durante su informe final a la retirada de la acusación del PP el día antes del inicio de la vista oral, el pasado 15 de enero: "Ya había conseguido su objetivo, el acceso a la Junta".La causa judicial de Mercasevilla se inició en 2009 a raíz de una denuncia del entonces concejal del PP en el Ayuntamiento y actual candidato a la Alcaldía hispalense, Beltrán Pérez --consejero en el citado momento de la sociedad a propuesta de su partido--, quien en la tarde antes del inicio del juicio, el pasado 15 de enero, desistió de la acusación particular que ejercía en este procedimiento judicial.Pérez desistió de su papel como acusación particular, según el Grupo municipal del PP, dejando "en manos de Mercasevilla y del Ministerio Fiscal la acusación particular del caso", lo que "garantiza la culminación del trabajo del PP en su lucha contra la corrupción en Mercasevilla".Así, el Grupo Municipal Popular consideró que la acusación particular de Mercasevilla "ya refleja la posición del PP en virtud de su pertenencia al consejo de administración, con lo que se pretende evitar duplicidades jurídicas que pudieran solapar el desarrollo del proceso, que siempre debería estar orientado a preservar bienes públicos"."ESTE JUICIO NUNCA DEBIÓ CELEBRARSE"Precisamente, sobre esta decisión, a la que también se han referido otras defensas en sus informes, se ha pronunciado el letrado de Mellet al inicio de su informe final. "Este juicio nunca debió celebrarse", según Carrión, que ha pedido la libre absolución para su cliente, pues "no hay prueba de cargo" de los delitos que se le imputan y por los que la Fiscalía solicita 24 años de cárcel y 40 años de inhabilitación por cuatro delitos de malversación, uno de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a 449.164,74 euros. Además, el Ministerio Público reclama que, en concepto de responsabilidad civil, Mellet, director general de la lonja desde 2002 hasta 2009, restituya a Mercasevilla en la misma cantidad referida anteriormente de manera solidaria junto con los otros 13 acusados.Este causa comenzó por un delito societario con "muchas personas del Consejo de Administración acusadas" y ahora es una causa por malversación y donde sólo quedan desde el inicio Mellet y la que fuera jefa del departamento financiero Pilar Giraldo. Desde el inicio de esta causa, hace nueve años, se han celebrado varios procesos electorales, "coincidiendo" éstos con citas judiciales de este caso, haciendo parecer que existía "una causa de corrupción en Mercasevilla".Para el abogado, la retirada de la acusación del PP justifica esa "desproporción". "Si entendía que existía causa, debía haber continuado", se ha referido a la decisión de Beltrán Pérez. Pero, según la defensa de Mellet, el PP "ya ha conseguido su objetivo, el acceso a la Junta, por lo civil o por lo criminal". "Esto es una causa política y Mellet está encausado por motivos no jurídicos", ha añadido Carrión al respecto.Frente a la acusación del fiscal anticorrupción Juan Enrique Egocheaga de que Mellet "se creyó el dueño de Mercasevilla", el abogado ha admitido que esta afirmación le resultó "extravagante", pues éste accede a la lonja como un trabajador con facultades conferidas y personas que "le controlan" como los órganos de dirección o los auditores.Carrión ha insistido en que Mellet "nunca" actuó en beneficio propio, planteando si los demás "estaban ausentes", al tiempo que ha añadido que "todos los gastos estaban contabilizados". Igualmente, ha negado que Mellet se extralimitara en sus funciones, algo que no ha quedado acreditado.El abogado de Mellet continuará este jueves con la exposición de su informe final en defensa de su cliente, procediendo posteriormente el tribunal, presidido por el magistrado José Manuel de Paúl, a preguntar a los acusados si quieren hacer uso de su derecho a la última palabra.Cabe recordar que el fiscal, en su informe final, afirmó que durante el ha quedado acreditado que había "predisposición" de Mellet a "enmascarar" o encontrar "fórmulas alternativas de contabilidad para ocultar determinados gastos" para no sólo un balance en las cuentas equilibrado, sino incluso repartir dividendos entre los socios, "como así ocurrió de hecho".Adentrándose ya en los hechos que han sido objeto de juicio, la Fiscalía abordó el contrato que firmó Mellet como director general de Mercasevilla con Hermes Consulting el 27 de diciembre de 2005, en concreto con el acusado Francisco Limón, pariente del encausado Francisco José González --comercial de Vitalia y quien controlaba la empresa--, "cuyo objeto nominal era la obtención de subvenciones y/o financiación necesaria" para llevar a cabo un ERE, "a cambio del abono del cinco por ciento del coste total de la prima que garantice las rentas que se pacten".Mellet "ordenó al departamento de contabilidad que abonara a esta empresa 63.800 euros mediante la presentación de dos facturas "en las que falsamente se facturaban servicios inexistentes no realizados", y con el pago de 6.000 euros en concepto de anticipo el día de la firma del contrato."NO EXISTE PRUEBA DE CONFABULACIÓN O CONNIVENCIA"La Fiscalía, que solicita para Francisco José González y Francisco Limón cuatro años y medio de cárcel, ha asegurado que los 6.000 euros del anticipo tuvieron un uso "ajeno a los intereses de Mercasevilla", pues fueron para afrontar problemas con un ERE en Cash Lepe. Después de esto, "nada hizo" Hermes para la sociedad pública y era "conocido" por Mellet "que nada se iba a hacer".En este sentido, este miércoles ha sido el turno de las defensas de Francisco González y Francisco Limón. Así, el abogado de este último ha explicado que Limón fue administrador real de Hermes Consulting por la incompatibilidad de González a estar al frente de la empresa toda vez que había desarrollado su vida profesional en Vitalia. Hermes, según han señalado ambos acusados, nació para hacer la competencia a Vitalia aunque viendo la dificultad de este propósito se dedicó a conseguir subvenciones para las empresas que estaban en procesos de regulación de empleo.Hermes estaba controlada por Francisco González, según el abogado de Limón, quien sólo fue una vez a Mercasevilla para firmar en 2008 el documento de resolución del contrato firmado tres años antes. Por tanto, "no puede ser autor de un delito de falsedad de documento mercantil ni de otro de prevaricación, ni cooperador en un delito de malversación.Por último, la abogada de Francisco González, que también ha solicitado su libre absolución, ha asegurado que "no existe prueba de confabulación o reunión a solas con Mellet", ni de una supuesta "connivencia" para llevar a cabo un fraude contra Mercasevilla.--EUROPA PRESS--