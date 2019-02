Declaración institucional en la Diputación por el 8-M con críticas de Participa al ser leída por un hombre

Pleno de la Diputación de Sevilla de este miércoles

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este miércoles en sesión ordinaria, ha formalizado una declaración institucional por el Día Internacional de las Mujeres, extremo que ha contado con controversia política al lamentar el diputado de Participa, Julián Moreno, que dicha declaración haya sido leída por un hombre y no por una mujer.La declaración institucional, acordada por el conjunto de las ocho diputaciones, ha sido leída por Juan Antonio Figueras, un trabajador de la Diputación de Sevilla ganador del primer certamen de relatos cortos encuadrado en el II Plan de Igualdad de Empresa de la propia institución provincial.El texto en cuestión ensalza el hecho de que con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las diputaciones dejen "aun lado el ideario político para unirse en la lucha por la igualdad de oportunidades" entre hombres y mujeres, declarando a estas últimas como "un factor de poder para poner en movimiento al mundo".Así, esta declaración institucional plasma el compromiso de la Diputación de Sevilla por "trabajar por una sociedad realmente igualitaria, no cesando en el empeño de implementar políticas locales de igualdad" y defendiendo que "los derechos conquistados por las mujeres no pueden ser cuestionados ni ser moneda de cambio". Además, el texto reclama a los poderes públicos "seguir trabajando por la igualdad real y efectiva", llamando a "gritar" junto a las mujeres y niñas que la sociedad es "imparable" en la lucha contra las "violencias y discriminaciones" que padecen las mujeres y contra "la cotidianidad de las desigualdades".Pese a tratarse de un manifiesto acordado por las ocho diputaciones andaluzas, su lectura no ha estado exenta de liza política. Y es que el diputado de Participa, Julián Moreno, ha lamentado que haya sido un hombre quien haya leído la declaración institucional cuando podía haber sido leída por una mujer. Mostrando su respeto por la persona de Juan Antonio Figueras, Moreno ha considerado "extraño" que el manifiesto del Día Internacional de la Mujer haya sido leído por un hombre, en lugar de una mujer.Frente a ello, la diputada del PP Carolina González Vigo ha manifestado que como mujer se siente "honrada" de que sea un hombre quien haya leído el manifiesto mostrando el papel de los hombres en la lucha por la igualdad real, mientras la socialista Trinidad Argota ha señalado que las mujeres necesitan "al otro 50 por ciento" de la población para avanzar hacia la igualdad. "Sin el 50 por ciento no llegaremos nunca a la consecución real de la igualdad y la erradicación de la violencia de género", ha aseverado.--EUROPA PRESS--