La decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, Cristina Murillo, ha indicado que la opción de ubicar la futura Ciudad de la Justicia de la capital hispalense en la zona de Palmas Altas es "un paso atrás".En declaraciones a Europa Press, Murillo ha señalado que la opción de Palmas Altas, apuntada "como más viable" por el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se trata de una propuesta "que no ha sido lo suficientemente explicada" ni que "beneficia a los ciudadanos"."Hay que abrir un debate y ver otras opciones que sean analizadas de manera seria y no apostar por Palmas Altas que ha aparecido de repente y que no se sabe si responde a una opción para satisfacer la urgente necesidad de una ciudad de justicia o para complacer los intereses de los bancos que se eliminarían de un pasivo como es el edificio de sus acreedores de Abengoa", ha asegurado la decana del Colegio de Arquitectos.Continuando esa línea, Murillo ha apuntado "que sin conocer los estudios de viabilidad que maneja la Junta sobre Palmas Altas" duda que esta sea "la más factible económicamente" ya que había que invertir "más de 50 millones de euros en infraestructuras". Así, ha indicado que esta zona "está completamente incomunicada" y que para que pueda entrar en funcionamiento necesita como mínimo que esté terminada la ronda de circunvalación SE-40 y poner una línea de metro, y al mismo tiempo, "se tendría que ver si edifico que está habilitado para oficinas es adecuado".Con todo, la decana de la entidad colegial ha señalado otras alternativas como el Prado de San Sebastián, defendida por colectivos como los abogados o procuradores, "dada su accesibilidad, pues está conectado con cualquier punto de la provincia, y su movilidad", o opciones que puedan recuperar "social y culturalmente" barrios parcialmente deprimidos "como el Polígono Sur".