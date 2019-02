Dado de alta el herido en el atraco a una pizzería en Coria del Río

Vista del Hospital de Valme de Sevilla

El hombre que resultó herido en la noche del pasado miércoles al recibir un disparo durante un atraco en una pizzería ubicada en la avenida de Andalucía del municipio sevillano de Coria del Río ya ha sido dado de alta del Hospital Virgen del Rocío, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.Estas mismas fuentes ya explicaron que el hombre, un trabajador de la pizzería, contaba con una herida de bala en el muslo derecho, con orificio de entrada y salida, y no presentaba otro tipo de afecciones. Por ello, precisaba de 24 horas de vigilancia sanitaria.De su lado, la Policía Nacional está encargada de la investigación de este suceso, ocurrido sobre las 23,20 horas de este pasado miércoles, cuando un hombre armado irrumpió en una pizzería para cometer un robo y efectuó un disparo que alcanzó a un hombre, según ha informado el Servicio Coordinado de Emergencias 112 de Andalucía. El centro coordinador, de manera inmediata, activó al Cuerpo Nacional de Policía, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y a la Policía Local.En este sentido, fuentes policiales indican a Europa Press que la investigación está siendo realizada por la Policía Nacional de Coria, aunque es probable que finalmente la asuma el Grupo de Atracos de la Jefatura Provincial, al tratarse de un robo con intimidación con un arma.El delincuente, con el rostro cubierto con una capucha, irrumpió en el restaurante y amenazó a los empleados con un arma de fuego, encañonó a una trabajadora y luego obligó a otro a que le entregara una caja fuerte en la que había una cantidad de dinero que no ha trascendido, aunque no excede de los 300 euros.Tras esto, el delincuente salió del local a la carrera y se dio a la fuga en una bicicleta que habría aparcado cerca del restaurante, según las mismas fuentes.--EUROPA PRESS--