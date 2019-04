CSIF crea una encuesta sobre el enclave de la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla

Sevilla.- CSIF-A ve "aventurado" ubicar Ciudad de la Justicia en Palma

El Sector de Justicia de CSIF en Sevilla, ante las distintas declaraciones en los medios públicos por parte de los políticos al frente de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y del Ayuntamiento de Sevilla, sobre la posible ubicación de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas, ha elaborado una encuesta sobre el futuro enclave.Según ha informado el organismo sindical en una nota, esta encuesta se ha elaborado "con el fin de que participen todos aquellos a quienes no se ha tenido en cuenta su opinión, como son los funcionarios de la Administración de Justicia y el justiciable".Para CSIF es "absolutamente necesaria" la opinión de la inmensa mayoría de personas que prestan el servicio público de Justicia y del ciudadano, pues en definitiva "son los principales actores en este proceso, que después de más de 20 años no queda más que en aguas de borrajas, tras pasar las oportunas campañas políticas de unos y de otros".En este sentido, el organismo sindical ha reclamado que "de una vez por todas", este debate "se tome en serio", no teniendo sólo en cuenta "los intereses monetarios de los dueños de los edificios o la mejor fotografía en prensa de los políticos".Para CSIF la justicia ha de ser eficiente y ágil "en todos los sentidos", por lo que ha indicado que "no se puede entender un servicio público eficiente con una dispersión de Edificios como la actual, pero tampoco es eficaz aventurarse en proyectos faraónicos sin contar con la opinión ciudadana". En este aspecto, y en concreto sobre la posible ubicación en Palmas Altas, inaugura una encuesta en su página web abierta a la participación de todos y cada uno de los interesados.--EUROPA PRESS--