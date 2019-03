El sindicato CSIF ha alertado de que 2018 ha sido el año en el que "más agresiones a personal sanitario" se han registrado en la provincia de Huelva en la última década, "con un total de 135 agresiones, 39 más que en 2017".Así, el sindicato ha explicado en un comunicado que en el año 2018 se registró un total de 135 agresiones en la provincia de Huelva de las cuales doce (un 8,8%) fueron físicas y 123 (un 91,2%) verbales, como gritos, amenazas o insultos.Estos datos suponen que cada dos días se produce una agresión en la provincia de Huelva y, en relación a 2017, el número se incrementó en 39 (en aquel año se informó de un total de 95). Si se analizan los datos de los últimos diez años, 2018 concentró el mayor número de agresiones en Huelva con 135, dos más que en 2016, el año que hasta ahora registraba las cifras más elevadas, según CSIF.Del total de agresiones físicas y verbales que se produjeron en la comunidad andaluza el año pasado, según explica CSIF, "las cifras en el ámbito onubense supusieron un 10,9 por ciento sobre el total de 1.234 agresiones en la comunidad". "Huelva es la cuarta provincia en número de agresiones por detrás de Málaga, Sevilla y Cádiz y los datos registrados en el ámbito onubense suponen un 10,9 por ciento del total de agresiones en Andalucía", ha apuntado.Estos datos, a juicio de CSIF, "son cada vez más preocupantes y generan una clima de alarmismo e inseguridad para los profesionales que cada dos días sufren una agresión en nuestra provincia". El responsable provincial del sector de Sanidad, César Cercadillo, ha asegurado que "el aumento de las cifras refleja un verdadero problema en la Sanidad pública"."Algo está fallando; desde los planes de prevención hasta los protocolos de intervención porque no es lógico ni justo que los profesionales tengan que acudir a sus puestos de trabajo con miedo, con tensión y con la preocupación no sólo de atender a sus pacientes sino también de poder ser agredidos en cualquier momento", ha lamentado.El incremento de agresiones, según CSIF, "no es más que el reflejo del verdadero problema actual de la sanidad pública: falta de inversión y escasez de personal". "Las citas se demoran, se alargan las listas de espera y se reduce el tiempo de atención al paciente", ha señalado, a la vez que ha asegurado que todo ello, en ocasiones, "influye en los pacientes que se dejan llevar por el nerviosismo y proyecta esa frustración en los trabajadores que son los que los atienden, los que dan la cara frente a los cargos directivos que gestionan la sanidad desde sus despachos siendo los principales responsables de las caóticas situaciones que se dan".En cuanto a las razones que provocan estos actos violentos ya sean físicos o verbales, el sindicato ha apuntado principalmente al "desacuerdo con la atención recibida, sobre todo por los tiempos de espera y los minutos dedicados a la atención al paciente". Todo ello, "provocado por la falta de personal y los criterios del SAS en cuanto al tiempo que los profesionales pueden dedicar a los usuarios y el número de casos que se deben atender al día".--EUROPA PRESS--