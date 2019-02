CSIF-A lamenta que no se haya designado a un profesional de la Enfermería para ocupar la Dirección General de Cuidados

CSIF Andalucía, primer sindicato multiprofesional de la sanidad pública andaluza, ha lamentado que no se haya designado a un profesional de la Enfermería para ocupar la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, cuyo cargo ostenta José Repiso, en la nueva estructura de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.En un comunicado, el sector de sanidad de CSIF-A ha señalado que, en su defensa por un modelo "gratuito, público, de calidad y multiprofesional" para la sanidad pública andaluza, apuesta por el desarrollo de las funciones de enfermería, a la par que ha advertido de que permanecerá "vigilante ante cualquier intento de involución" en el desarrollo de la profesión enfermera por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS).Así, desde CSIF-A entienden que los enfermeros del sistema sanitario andaluz son profesionales "de referencia" en este ámbito y desempeñan unas labores "fundamentales" en la atención al paciente y en la prestación de cuidados, amparadas en la Ley de Ordenación de profesiones sanitarias --artículo 7 punto 2.A.--, por lo que "no entiende que se apueste por un profesional de otra categoría para ese puesto, tan vinculado a la profesión enfermera".Por último, el sector de sanidad de CSIF Andalucía ha reiterado que se mantendrá "vigilante y actuará ante cualquier intento de involución en el desarrollo de la profesión enfermera y de sus funciones" por parte del SAS, dado que considera a los profesionales de la Enfermería un "elemento indispensable y fundamental en el sostenimiento del SSPA".Igualmente, la Federación andaluza de Sociedades y Asociaciones Enfermeras (Fasaen) ha manifestado su "disconformidad" ante la decisión de no poner a un profesional de la Enfermería al frente de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios que garantice "el desarrollo de los cuidados como respuesta a las necesidades de la ciudadanía y la sostenibilidad del sistema sanitario".--EUROPA PRESS--