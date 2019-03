Cs renueva sus cabezas de lista al Congreso en cinco provincias y decidirá los que irán por Córdoba, Huelva y Jaén

Ciudadanos (Cs) ha renovado sus cabezas de lista de Andalucía al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 28 de abril mediante su proceso de primarias por parte de la militancia, que finalizó este sábado, mientras que el partido será el que elija al resto de personas que encabezarán la lista por Córdoba, Huelva y Jaén, provincias en las que no se ha celebrado dicho procedimiento.Así, según han informado fuentes del partido, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, lidera la lista para las elecciones generales del 28 de abril por Almería. Ha sido elegido como candidato con el 73 por ciento de los votos a favor, un total de 331, en unas primarias que han contado con un 60 por ciento de participación.En cuanto a Cádiz, con un 55 por ciento de participación, la diputada en el Parlamento andaluz María Del Carmen Martínez ha sido elegida como candidata con el 51 por ciento de los votos a favor, es decir, un total de 148.Sobre la lista de Granada, el secretario nacional de Organización de Cs Fran Hervías ha sido designado por la militancia como cabeza de lista con el 93 por ciento de los votos a favor (340), en un proceso que ha contado con un 54 por ciento de participación.En cuanto a Málaga, el diputado de Ciudadanos por Málaga en el Congreso Guillermo Díaz, que en los anteriores comicios fue número dos, encabezará la lista ya que ha contado con el 75 por ciento de los votos a favor (246).Finalmente, el diputado por Sevilla en el Parlamento andaluz y secretario de Comunicación de Cs Sevilla, Pablo Cambronero, liderará la lista por la provincia con el 76 por ciento de los votos a favor (204), en un proceso que ha contado con un 31 por ciento de participaciónCS ELIGE EN CÓRDOBA, HUELVA Y JAÉNRespecto a las provincias de Córdoba, Huelva y Jaén, fuentes de la formación naranja han precisado a Europa Press que en dichos territorios no se han celebrado primarias dado que "no se han cumplido las normas de los estatutos".Al hilo, según han aclarado, "no ha habido primarias al no haber 400 afiliados al corriente de pago con seis meses de antigüedad", condición recogida en los estatutos del partido.Por ello, desde Cs han indicado que serán los órganos correspondientes del partido los que designarán a los cabezas de lista en las citadas provincias cuya fecha de nombramiento se desconoce aún.--EUROPA PRESS--