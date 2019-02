Ciudadanos pide un plan de choque contra el desempleo en Alcalá de Gua

La portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Rosa Carro, ha defendido "la obligación de proponer un plan de choque y actuación para combatir el desempleo" en el municipio, para lo cual "se deben poner menos trabas burocráticas y unas grandes mejoras en los polígonos industriales", según ha argumentado.En un comunicado, Carro ha defendido en esa línea "la potenciación de nuestros polígonos industriales para facilitar la industrialización y las inversiones". Al respecto, se ha referido "a la puesta en marcha nuevamente de la incubadora de empresas cerrada por el gobierno municipal, tras no tener un buen funcionamiento de la misma".La portavoz de la formación naranja en el consistorio alcalareño ha subrayado que "Alcalá cuenta con el mejor suelo industrial de Andalucía, que no ha sido bien gestionado en estos años", por lo que ha expresado "la necesidad de comenzar a realizar cuantas medidas sean necesarias para volver a ser una ciudad referente en nuevas oportunidades y desarrollo".Carro ha insistido en "apostar por la industrialización para generar empleo, la mejora en los polígonos y competir por una política económica que no esté basada en freír a impuestos a los empresarios", según ha concluido.--EUROPA PRESS--