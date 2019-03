El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica por la que reclama que el Consejo de Gobierno inste al Ejecutivo central a reformar la Ley de Custodia Compartida a fin de que este modalidad, en caso de ruptura familiar, sea "la más deseable".La iniciativa, a debatir ante el Pleno de la Cámara y recogida por Europa Press, solicita en concreto que se impulse "de forma inmediata" la reforma de la referida norma para que recoja y siga la doctrina actual del Tribunal Supremo (TS), "determinando esta modalidad como la más deseable y la que permite, en mayor medida, el respeto al principio superior del menor", así como para que siga las directrices marcadas por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y fomente la corresponsabilidad en el cuidado de los menores.En la exposición de motivos, el partido naranja defiende la custodia compartida de los menores porque supone "seguir siendo y ejerciendo de padre y madre en las mismas condiciones que se hacía antes del divorcio".Tras señalar que la guarda y custodia compartida se introdujo de forma expresa en el ordenamiento jurídico desde que en el 2005 la Ley 15/2005 modificara el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, recuerda que desde entonces el TS ha dictado determinadas sentencias que han hecho posible que esta fórmula se establezca en un número creciente de casos, "si bien continúa sin ser la fórmula preferente".En concreto, Cs relata que el Alto Tribunal, en una sentencia de abril de 2013, señaló que la redacción del artículo 92 del Código Civil "no permite concluir que la guarda y custodia compartida se trate de una medida excepcional, sino que al contrario habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea afectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea".Y también en octubre de 2014 estimó que "la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que, pese a la ruptura afectiva de los progenitores, se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad".Cs también alude a la Carta Europea de Derechos del Niño, "que establece que los menores tienen derecho a gozar de sus progenitores en igualdad de condiciones y que los progenitores tienen la obligación de compartir los deberes y la responsabilidad sobre la educación de los menores".Así, y tras apuntar que el Gobierno del PP se comprometió a impulsar medidas en esta línea, la formación de Albert Rivera lamenta que "la asignación de custodias paternas ha sido hasta ahora algo excepcional". "En la línea de la necesaria igualdad entre progenitores, desde Cs apostamos por que el nuevo modelo a alcanzar sea mucho más paritario, para que se relacionen de forma adecuada con ambos y que estos puedan contribuir a aportar valores de socialización necesarios", añade."En Cs estamos a favor de la igualdad de padres y madres, y somos partidarios de una Ley en la que se incluyan medidas que establezcan de manera real y efectiva la custodia compartida en caso de ruptura familiar, y que se haga de la custodia compartida de los hijos de padres separados la opción más frecuente y la más natural, y no una excepción, como ocurre ahora", agrega.ENMIENDAS DE VOXIgualmente, ya se han publicado las enmiendas que Vox en Andalucía ha registrado en la Cámara para modificar la iniciativa. Por un lado, propone que el único punto de la PNL recoja explícitamente que la reforma de la ley debe contemplar la custodia compartida como preferente, "salvo que en defensa del interés superior del menor lo aconsejable sea en determinados casos otro modelo diferente de custodia".Argumenta que la propuesta de Cs "es manifiestamente incompleta, improvisada, por haberse presentado probablemente por motivos electoralistas, y defectuosa en su argumentación por contener varios errores jurídicos de grueso calibre". Así, la ve "deficientemente presentada" porque "la custodia compartida ya existe contemplada en nuestra legislación", si bien "hace falta es impulsarla como modelo preferente de custodia, de conformidad con la interpretación que de las leyes y del interés superior del menor ha hecho el Tribunal Supremo".Vox propone una enmienda de adición para que el Parlamento inste a la Junta y esta, a su vez, al Gobierno central a "dotar de forma inmediata un marco legal adecuado al funcionamiento de los equipos psicosociales en los juzgados, acorde al respeto al principio superior del menor y a las garantías constitucionales de la función jurisdiccional".Defiende que hasta ahora los equipos psicosociales de los juzgados de toda España "han sido calificados de equipos fantasma en varías ocasiones, por no disponer de marco legal específico, desde que se crearan en diciembre de 1983".Avisando de situaciones "donde la separación o divorcio se convierten en un campo de batalla donde todos pierden, convirtiendo a los menores en moneda de cambio, a veces actuando por venganza, dando lugar a procesos judiciales inacabables ya que no llegan a romper los adultos el vínculo como pareja y afectando al vínculo con los hijos que una de las partes no desea mantener, dando lugar a desequilibrios emocionales difíciles de controlar", Vox cree que la intervención de los equipos técnicos en estas situaciones "se hace imprescindible y no está siendo adecuada desde el 1983 porque existe un vacío legal que es urgente llenar con un marco jurídico específico, con un equipo técnico que ayude a los jueces a tomar la mejor decisión en beneficio de los menores". "Algo que ahora mismo no está ocurriendo. Y la pagan los niños", zanja.