Cs pedirá en el Parlamento que los centros educativos abran una hora antes para dedicarla a actividades físicas

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento en la que se pide a la Junta que estudie la posibilidad de que, en la etapa obligatoria de la educación, los centros abran por la mañana una hora antes, para que, aprovechando la necesidad de muchos padres de llevar antes a sus hijos al colegio para compaginar la vida laboral y familiar, se haga uso de esa hora diaria en actividades físicas, sobre todo en los centros con aulas matinales.En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Cs reclama aumentar la carga horaria de la asignatura de Educación Física, llegando a tres horas semanales en horario lectivo en todos los cursos de la etapa de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, e incorporar y, en su caso, aumentar la carga horaria de la asignatura de Educación Física en Bachillerato y FormaciónProfesional Básica.También se demanda que la Junta estudie la posibilidad de que, en cursos futuros, la asignatura de Educación Física se convierta en una asignatura troncal, aumentando la ratio de profesorado, instalaciones y horas lectivas, y/o como asignatura transversal, de modo que todas las áreas y asignaturas de contenido lo tengan en cuenta en su currículum.Otra de las iniciativas es la relativa a facilitar y potenciar el uso activo y eficiente de las instalaciones deportivas de los centros educativos en horario extraescolar a lo largo de toda la semana, mediante la planificación de actividades que integren la participación de todos los actores del sistema deportivo (clubes, federaciones, servicios deportivos municipales, colectivos sociales, etc.), e implementando programas y medidas especiales para la promoción del deporte fuera del horario lectivo.Desde Cs también se demanda al Ejecutivo andaluz que mejore el acceso general de la oferta deportiva de la Educación Física en el sistema educativo andaluz, a través del Programa Deporte en la Escuela, así como una cartera de servicios más amplia e integral, potenciando deportes más atractivos para los estudiantes, y tratar de compaginar el deporte con los estudios para que no haya ruptura en el hábito.La iniciativa también recoge reforzar de forma específica y transversal el valor del deporte, tanto en sus virtudes para la mejorade la salud y el bienestar, la integración social y la igualdad de género, como en la formación de valores personales dentro de la educación integral del alumnado.Por último, pide que se implementen campañas de prevención de la obesidad y el sobrepeso, y la mejora de la salud, a través de la educación física y la actividad deportiva, entre los escolares, para conseguir que nuestros adolescentes adquieran los conocimientos necesarios para poder discernir qué es lo que más les conviene a la hora de elegir sus estilos de vida, estableciendo para ello marcos de colaboración entre la Consejería de Educación y la Consejería de Salud.En la exposición de motivos, Cs argumenta que en el ámbito educativo andaluz se producen deficiencias importantes en la cantidad y la calidad de la actividad física que desarrollan los escolares. "La enseñanza obligatoria de tres horas semanales de Educación Física se ha reducido en los últimos años a dos horas, dedicándose además una de ellas a la enseñanza teórica", apunta.Y, para mayor gravedad, según este grupo parlamentario, en algunos lugares, ha desaparecido la Educación Física en el Bachillerato, lo que, junto con la expansión entre los escolares de una dieta hipercalórica, estaría sentando las bases para que en un futuro próximo aparezcan enfermedades degenerativas en edades cada vez más jóvenes (a partir de 30 o 40 años).Al reducirse la actividad física entre los escolares a una hora semanal, bajo ninguna perspectiva se estaría llegando alconsumo semanal de kilocalorías que recomienda la Organización Mundial de la Salud, quien propone 30 minutos de actividad moderada diaria.Además, esa visión negativa se extiende también a las actividadesextraescolares, que, si bien pueden ser adecuadas, por un lado solo llegan a un 40% de los escolares y, por otro, no existe un decidido interés de los padres y madres porque la actividad física sea un componente importante de esas horas, afirma Cs.--EUROPA PRESS--