Cs niega que vaya a subir el precio de las plazas en escuelas infantil

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno andaluz "no subirá" el precio de las plazas en las escuelas infantiles (0 a 3 años) y ha insistido en que el objetivo es lograr la gratuidad en el curso 2023-2024, toda vez que ha aconsejado a los partidos de la oposición que "afinen el oído" y "no pongan palos en el camino".Así se ha pronunciado Romero en rueda de prensa, después de que el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, indicara este martes que el Gobierno andaluz aumentará el precio-plaza por alumno en estas escuelas durante el presente curso para mejorar la financiación de los centros adheridos al convenio, congelado desde hace una década en 278,88 euros al mes, una medida con la que se pretende evitar "la destrucción de empleo" y una de mayores las reivindicaciones de las escuelas infantiles en los últimos años.Ante las críticas de los partidos de la oposición, el portavoz parlamentario de Cs ha señalado que "no va haber ninguna subida en el precio de la plaza por alumno, ni este curso ni en los próximos" y ha hecho hincapié en que el objetivo del Ejecutivo es que "a partir del 2023 el coste de la educación infantil sea cero"."Dado el desastre absoluto en la gestión económica en cualquier ámbito del PSOE-A en 37 años, las cosas hay que ponerlas en orden y como somos políticos responsables y realistas, vamos paso a paso", ha sostenido para apuntar que "lo primero es que la oposición afine sus oídos" porque "no se van a subir los precios".Y después, como ha proseguido Romero, "hay que ordenar el desastre y tener el objetivo claro de que a partir del 2023 la educación infantil sea gratuita en Andalucía"."Esto no quita que haya iniciativas en la Consejería para ayudar a las familias con el coste de la educación infantil hasta el 2023", ha añadido para apuntar que el consejero "se ha comprometido a una dotación presupuestaria, escarbando en la nada, de 8,5 millones para mejorar la gestión de los centros infantiles".Ha señalado que Imbroda "también manifestado que no se iban a poder ampliar las bonificaciones para que se pudiera equilibrar el coste que tiene una familia con sus hijos en educación infantil".En cualquier caso ha pedido "ir al objetivo general que es el compromiso de este Gobierno para que a partir del 2023 tengamos los recursos para que educación infantil sea gratuita", frente a lo que ha acusado a la oposición de "poner palos en el camino permanentemente en vez de arrimar el hombro" y hacerlo "con interpretaciones que son incorrectas".--EUROPA PRESS--