El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha rechazado el sondeo publicado este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) toda vez que, a su juicio, "está claro que ningún andaluz ni ningún español se traga las encuestas que se cocinan desde la Moncloa por parte del presidente del CIS, José Félix Tezanos, y el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez".Así se ha pronunciado Sergio Romero, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, al hilo de la encuesta 'Postelectoral elecciones autonómicas 2018. Comunidad autónoma de Andalucía' que ha dado a conocer este martes el CIS.Según la misma, a la pregunta de cuál de las alternativas de gobierno prefiere, sabiendo que tras los comicios ninguna fuerza política alcanzó la mayoría absoluta, el 11,7 por ciento de los encuestados se decanta por la coalición PP-Cs con el apoyo de Vox. Sin embargo, la preferida es un gobierno de coalición del PSOE con Adelante Andalucía (15,6 por ciento), aunque la suma de resultados de estas formaciones no alcanzaba la mayoría absoluta. Le seguiría la opción de un gobierno del PSOE en solitario (12,1 por ciento)."No vamos a echarle la más mínima cuenta a esta información que traslada Tezanos", ha asegurado Romero, que ha apuntado que "si no fuera por el dinero que nos cuesta a todos los españoles, lo consideraríamos como una broma".De este modo, el portavoz andaluz de Cs ha defendido que Tezanos "tiene que ser cesado por que es un incompetente en esta materia y no hace lo que corresponde con la realidad", a la par que cree que el CIS debería no hacer estas encuestas electorales "que están totalmente manipuladas y cocinadas desde la Moncloa".A su juicio, "esto es una muestra más del sanchismo, de lo que hace Pedro Sánchez en los últimos coletazos desde Moncloa".De otro lado, dado que la encuesta recoge que los líderes nacionales y regional de Cs, Albert Rivera y Juan Marín, respectivamente, son los mejores valorados, Sergio Romero ha explicado que "esa es una realidad que encontramos en la calle, no hace falta la encuesta de Tezanos para saber que el trabajo que hacen se reconoce y se valora en la calle porque es lo que nos trasmiten los ciudadanos"."El CIS no tendría que hacer este tipo de encuestas electorales, Tezanos debería ser cesado, que nos cuesta mucho dinero y tiene credibilidad cero", ha zanjado el dirigente regional de la fuerza naranja.--EUROPA PRESS--