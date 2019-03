Cs designa como número uno por Córdoba a Marcial Gómez, por Huelva a Carlos Hermoso y por Jaén a Marián Adán

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera se reúne con los conse

La Ejecutiva nacional de Ciudadanos (Cs) ha dado a conocer este martes, previa propuesta de la Secretaría de Acción Política y Organización, a las tres personas que encabezarán las listas al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones generales del 28 de abril por las provincias andaluzas de Córdoba, Huelva y Jaén, donde no se han celebrado primarias.De este modo, según han confirmado a Europa Press fuentes de Cs, Marcial Gómez Balsera, diputado de la formación naranja durante la XI y XII legislatura, repetirá como candidato por Córdoba, mientras que Carlos Hermoso, licenciado en Derecho por la UCM, Máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio 'cum laude' y abogado en ejercicio con despacho propio desde 1997, asumirá la cabeza por Huelva.En cuanto a Jaén, la ex concejal y ex militante del PP Marián Adán será la número uno en la provincia. Su carrera profesional ha estado dedicada al asesoramiento y administración en empresas agroalimentarias del sector olivarero. Actualmente es gerente de la Agrupación de Producción Integrada: cuenta con estudios en Derecho por la Universidad de Granada, con un 'practicum' de fin de carrera en el Servicio de Cooperativas de la Delegación de Agricultura de Granada.Con vistas a los comicios estatales, Cs ha renovado sus cabezas de lista en cinco provincias andaluzas mediante unas primarias que, finalizadas este pasado sábado, se saldaron con la elección de los candidatos por Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.No obstante, en Córdoba, Huelva y Jaén los números uno han sido designados por la dirección del partido, dado que en estas provincias no hay 400 afiliados al corriente de pago con seis meses de antigüedad, una condición que recogen los estatutos del partido para poder celebrar primarias.En cuanto al resto de provincias, en Almería liderará la lista el secretario general, José Manuel Villegas, al ser elegido son el 73 por ciento de los votos a favor, un total de 331, en unas primarias que han contado con un 60 por ciento de participación. En Cádiz, con un 55 por ciento de participación, la diputada andaluza María del Carmen Martínez fue elegida con el 51 por ciento de los votos a favor, un total de 148.Sobre la lista de Granada, el secretario nacional de Organización Fran Hervías ha sido designado como cabeza de lista con el 93 por ciento de los votos a favor (340), en un proceso que ha contado con un 54 por ciento de participación. En Málaga, el diputado en el Congreso Guillermo Díaz, que en los anteriores comicios fue número dos, encabezará la lista, ya que ha contado con el 75 por ciento de los votos a favor (246), mientras, en Sevilla, el diputado andaluz Pablo Cambronero liderará la lista por la provincia con el 76 por ciento de los votos a favor (204), en un proceso que ha contado con un 31 por ciento de participación.--EUROPA PRESS--