El diputado de Ciudadanos (Cs) por Sevilla en el Parlamento de Andalucía y candidato de esta formación al Congreso de los Diputados por la provincia sevillana de cara a las elecciones generales, Pau Cambronero ha mostrado su confianza en que "el Plan de Choque de la Dependencia anunciado por la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en el Consejo de Gobierno, ayude a reducir considerablemente, si no a acabar, con la lista de espera que sufren los dependientes en la provincia de Sevilla".Cambronero ha denunciado que Sevilla sea la provincia con una lista de espera mayor, con un total de 22.443 usuarios en tal situación, de los que 12.722 ya tienen el grado reconocido y esperan el Plan Individualizado de Atención (PIA) y la correspondiente prestación, "y otros 9.721 que ni siquiera han sido valorados y permanecían en una lisa oculta o más bien una lista de la vergüenza, fruto de la dejadez del anterior gobierno del PSOE, que se dedicó a gestionar desde la soberbia de pensar que todo lo hacía bien". Frente a eso, el parlamentario sevillano de Ciudadanos ha asegurado que "Cs ha llegado al gobierno de Andalucía para cambiar y mejorar las cosas, y desde su responsabilidad está analizando lo que no se ha hecho bien para corregirlo".El también candidato de la formación naranja por Sevilla al Congreso ha defendido la importancia del citado plan de choque, "que está dotado con 77 millones de euros y que permitirá simplificar y agilizar los trámites para garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de prestaciones y servicios, mediante un proceso digitalización, la revisión de criterios y protocolos y una mejor coordinación entre los diferentes departamentos implicados".Además, entre los objetivos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, también figura la posibilidad de unificar procedimientos y la necesidad de establecer un sistema de evaluación que permita ir corrigiendo las disfunciones para ser más eficaces en la aplicación de la ley de Dependencia en Andalucía.Cambronero ha insistido en que "el cambio se nota en el gobierno de Andalucía de la mano de Ciudadanos" y ha expresado su confianza en la eficacia de este plan de choque "tan necesario por una cuestión de justicia y, sobre todo, de humanidad". Además, el candidato al Congreso ha recordado que "crear un fondo nacional para financiar la Ley de la Dependencia" está entre los compromisos de Ciudadanos "de cara a un futuro gobierno liderado por Ciudadanos, con Albert Rivera al frente, que tendrá como objetivo que todo el que tenga derecho a prestación la reciba a tiempo y que no dependa de las batallitas entre los políticos de los gobiernos autonómicos y central".--EUROPA PRESS--