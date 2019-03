Manuel Varela

Manuel Varela, aspirante a la Alcaldía de Dos Hermanas (Sevilla) por Ciudadanos en las elecciones municipales de 2015 y promotor de la denuncia relativa al presunto "chantaje" orquestado para que renunciase a su candidatura, ha manifestado este martes que la formación naranja le ha comunicado finalmente que no cuenta con él para encabezar la candidatura a la Alcaldía nazarena de cara a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.A través de un escrito recogido por Europa Press, Varela, que había dirigido una carta a la estructura regional del partido, postulándose para repetir como candidato a la Alcaldía nazarena por la formación naranja, expone que desde la Secretaría de Organización del partido se le ha comunicado tal extremo, tratándose de una "decisión firme". Al respecto, expone que mantendrá su filiación política porque tanto Dos Hermanas como España necesitan una "propuesta reformista y centrada" como la que Cs representa."Posiblemente mis aspiraciones políticas expiren hoy, pero siempre mantendré mi empeño por mejorar el futuro de nuestros hijos", indica en este escrito, agradeciendo al pueblo de Dos Hermanas su ayuda a la hora de "defender la verdad y la justicia" y aseverando que caminará "hasta el final" de la "encrucijada" relativa al presunto intento de chantaje denunciado el mismo día de la jornada electoral de los comicios municipales de 2015, toda vez que a cuenta del tal extremo y las acciones judiciales de Varela, como se recordará, pesa un procedimiento judicial contra el expresidente del PP nazareno Manuel Alcocer, el periodista José Luis Olivares y Francisco Javier Romero.En ese sentido, recordemos que el citado procedimiento judicial se ha traducido en diferentes consecuencias en el plano político a cuenta del contenido de la investigación, pues figuraron como imputados un edil del PP y otro del PSOE, pesando en las diligencias una grabación en la que un concejal ya escindido del PP atribuiría a los dirigentes locales del partido supuestas prácticas continuadas de "chantaje y coacción" y se aludiría a una "colocación encubierta" pactada entre los populares y el Gobierno local del PSOE, precisamente con relación a la presunta extorsión a Varela.A tal efecto, Manuel Varela exponía en su escrito a la dirección del partido que "la justicia y el tiempo han puesto a cada uno en su sitio, no sólo rehabilitando las aspiraciones de los afiliados y votantes de Ciudadanos en Dos Hermanas, sino sobre todo, fortaleciéndonos de forma exponencial", tras lo cual señalaba una encuesta electoral difundida por un medio local de comunicación, según la cual "Ciudadanos es respaldado como la primera fuerza de cara a las municipales de 2019" en Dos Hermanas y él mismo era "avalado por el 91 por ciento de los votantes de Cs para encabezar la lista", extremo que finalmente no sucederá.