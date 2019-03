Sevilla.- Cs acusa a Espadas de "vender humo electoralista" tras "perd

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Moraga, ha criticado este martes que el alcalde, el socialista Juan Espadas, "sólo vende humo electoralista y no tiene ningún proyecto de ciudad", y ha lamentado que "hemos perdido otro mandato para desbloquear la Gavidia", lo que es "una muestra más de la parálisis de este gobierno socialista que están pagando todos los sevillanos".Así ha reaccionado Moraga tras el "último cambio de parecer de un gobierno que no ha hecho nada por desbloquear la Gavidia", según explica Cs en una nota.El portavoz del partido naranja ha señalado que Espadas "ha pasado de pedir informes para intentar derribarla a querer que se construyera un hotel para, ahora, cuando se acercan las elecciones, volver a cambiar de opinión y apostar por conservarla con usos dotacionales para usarlo como arma electoral con los vecinos de esta zona, necesitada de equipamientos públicos".Moraga ha añadido que, "con el acuerdo PP-PSOE para que la Gavidia se convirtiera en un mercadillo al mejor postor, así como con el nuevo cambio de criterio", el alcalde socialista "ha evidenciado su falta de liderazgo, demostrando que no sabe qué hacer con un enclave privilegiado en pleno centro de Sevilla, que debería ser una oportunidad para un gobierno que contara con una planificación estratégica y que tuviera claro qué modelo de ciudad quiere para Sevilla, algo que Espadas no tiene", según ha apostillado el portavoz de Cs."Donde dije digo, digo Diego y al final no hacemos nada", ha sentenciado Moraga, calificando la actuación de un gobierno que, "como con otros muchos temas capitales para la ciudad, ha dejado pasar cuatro años sin dar una solución definitiva, y en este caso lo único que ha hecho es abrir un expediente administrativo que la próxima corporación puede volver a modificar".El representante de Cs ha lamentado así "otro mandato perdido para la Gavidia, que aún está pendiente de varios trámites que deben resolverse y de la posterior licitación para que podamos dar uso a un espacio emblemático ubicado en pleno centro de Sevilla", según ha concluido.--EUROPA PRESS--