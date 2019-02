Carmen Crespo y Ricardo Martínez Vázquez, en Fruit Logistica.

De la enviada especial Ana MarchalLa consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha destacado este miércoles la calidad de la producción agraria de la comunidad, que "exporta agricultura sostenible, con tecnología puntera y, sobre todo, salud".Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en su visita a Fruit Logística, que se celebra desde este pasado miércoles y hasta el viernes en Berlín, siendo el centro del comercio hortofrutícola mundial que reúne anualmente a más de 3.200 expositores de más de 80 países y recibe 78.000 visitantes profesionales de más de un centenar de estados.Tras señalar que Alemania es "uno de los destinos que exige estos parámetros" de seguridad alimentaria y calidad y apuntar que Fruit Logistica es un "escaparate al mundo", Crespo ha señalado el "acierto" de aunar en una misma cartera las competencias de agricultura y de medio ambiente."Para nosotros este sector es de vital importancia, ya que supone el diez por ciento del empleo y el ocho por ciento del PIB andaluz", ha asegurado la consejera, quien ha recordado que un total de 72 empresas están participando en Fruit Logística bajo el paraguas de la Junta de Andalucía con el objetivo de "abrir nuevos mercados y establecerse en los existentes". De este total, 52 exponen con el apoyo de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior.En cuanto a las exportaciones de productos agrarios sostenibles desde Andalucía, la consejera ha advertido de su importancia teniendo en cuenta que "viene una nueva Política Agraria Común (PAC), que viene con muchos tintes medioambientales". "Hay que estar al tanto de estos requisitos de la Unión Europea (UE)", ha expresado, para añadir que la comunidad es "líder en ecológico y en producción integrada". Además, ha explicado que tres de cada cinco fresas que se consumen en Alemania son andaluzas y dos de cada diez tomates son de Andalucía, por lo que ha apostado por seguir "ayudando y trabajando de la mano del sector".Entre las tareas que va a comenzar la Consejería, Crespo ha destacado la Ley de economía circular, así como un plan estratégico para el sector, así como eliminar las trabas burocráticas. En este sentido, ha explicado que las Consejerías de Empleo, Hacienda y Agricultura van a iniciar un grupo de trabajo para estudiar estas trabas, sobre todo, en trámites medioambientales y en los programas de agricultura, como los acogidos en el Programa de Desarrollo Rural (PDR), que llevaban "demasiado tiempo" al sector.De igual manera, ha recordado que la primera medida del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el primer Consejo de Gobierno fue la bonificación del impuesto de sucesiones al 99 por ciento, lo que, a su juicio, va a mejorar el relevo generacional en el campo andaluz.En cuanto a la tecnología puntera con la que se trabaja en Andalucía, la consejera ha puesto como ejemplo "las nuevas fórmulas" para los envoltorios con elementos de la propia producción agraria como sustitutos al tradicional plástico.La consejera también ha anunciado dos nuevos cargos que el presidente va a nombrar en el próximo Consejo de Gobierno. Por un lado, a Vicente Pérez --ingeniero agrónomo de Asaja-Andalucía, como secretario de Agricultura, y a Manuel Gómez Galera, ingeniero también y concejal en El Ejido (Almería), al frente de la Dirección de Producción Agraria y Ganadera.EXPORTACIONESEn los primeros once meses de 2018 las exportaciones de productos hortofrutícolas de Andalucía ascendieron a 4.844 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,2 por ciento (0,8 puntos superior al crecimiento nacional) respecto al mismo periodo del año anterior y un nuevo récord histórico.Estas exportaciones suponen el 50 por ciento del total de ventas andaluzas de agroalimentación y bebidas (9.748 millones) y aportan un saldo comercial positivo a la balanza comercial andaluza de 4.063 millones. Con estos datos, Andalucía se sitúa como líder nacional del sector, con más de uno de cada tres euros que exporta España (37%),muy por delante de la segunda posición que ocupa la C. Valenciana (3.241 millones).Este liderazgo está protagonizado por las 1.100 empresas andaluzas que han exportado productos hortofrutícolas entre enero y noviembre de 2018. De ellas, 707 son exportadoras regulares (cuatro años seguidos exportando) y acaparan el 92 por ciento de las ventas. Son cifras que hablan de un sector líder y con una consolidada presencia en el exterior, toda vez que el 64 por ciento alcanza la categoría de exportadora regular, algo que en la generalidad del sector exterior de toda Andalucía sólo lo consigue el 25 por ciento de las exportadoras.ALEMANIA, PRIMER MERCADOEn cuanto a los principales mercados de destino, Alemania los sigue liderando con 1.399 millones, el 29 por ciento del total y un incremento del 4,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Le siguen Francia, con 824 millones y el 17 por ciento del total y un alza del 5,9 por ciento con respecto a los primeros once meses de 2017; y Reino Unido, con 680 millones (14% del total) y un incremento del 3,3 por ciento.Almería es la provincia líder en ventas de manera destacada con 2.404 millones, la mitad de las exportaciones andaluzas (50%) y un crecimiento del 3,2 por ciento, por encima del alza andaluza. Le sigue Huelva, con 1.150 millones (23,7% del total) y una subida del 5,5 por ciento; y Málaga, con 377 millones (7,8% del total) y un decrecimiento del -2,2 por ciento. En cuarto lugar, se encuentra Granada (349 millones) que crece un 1,3 por ciento; seguida de Sevilla (324 millones) con un incremento del 1,3 por ciento; Cádiz (136 millones) y un alza del 0,6 por ciento; Córdoba (96 millones) y Jaén (7,9 millones).Los pimientos es el principal producto vendido en los primeros once meses del año 2018 con 605 millones (12,5% del total) y un ascenso del 0,4 por ciento; seguidos de cerca por los tomates, con 575 millones (el 11,9% del total) y una bajada del -12,4 por ciento; y las fresas, con 463 millones (9,6% del total) y un descenso del -4,4 por ciento.--EUROPA PRESS--