La Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz y la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Escuela Pública de Cádiz (Flampa) Gades denuncian que la Delegación de Educación "favorece" a los centros privados concertados frente a los públicos en el proceso de escolarización "al realizar una oferta de plazas de Infantil de 3 años desproporcionada, en la que la pública supone apenas un tercio del total".Así, a través de un comunicado, lamentan que es la escuela pública la que "soporta en exclusiva el cierre de unidades causado por la bajada de natalidad", una "desproporción, añade, que "continúa en Primaria y ESO en una oferta tan desequilibrada que supone un trato discriminatorio para la escuela pública, a la que se le quitan líneas aunque eso suponga, por ejemplo, que no tenga plazas suficientes para escolarizar a todo el alumnado de sus centros de referencia como en el caso del IES Columela"."Paradójicamente --continúan-- sigue siendo esta escuálida red pública la que escolariza, con el beneplácito de la Delegación, a la inmensa mayoría del alumnado con necesidades de apoyo educativo (NEAE y NEE)".De este modo, ambas organizaciones señalan que esta política educativa "pone en riesgo la adecuada inclusión educativa de todo el alumnado de la ciudad", por lo que desde la Flampa y la Coordinadora de la Escuela Pública exigen "una inmediata rectificación" y el "mantenimiento" de todas las unidades de los centros públicos como garantía de una educación de calidad para todos.Igualmente, señalan que "de las 751 plazas de Infantil de 3 años ofertadas en Cádiz, únicamente 251 se corresponden con la escuela pública, mientras que 500 se ofertarán en la escuela privada concertada", lo que, a juicio de ambas, "es un claro desequilibrio de matriculación que se mantiene constante a lo largo de todas las etapas educativas"."Desde hace casi una década estamos asistiendo a un lento pero continuo cierre de unidades en los primeros niveles de la enseñanza pública, mientras que la enseñanza privada-concertada mantiene todas sus unidades", abundan, al tiempo que explican que ello es así porque "en 2017 fueron renovados los conciertos de todas sus unidades por otros seis años (periodo que establece la Lomce y durante el cual están blindadas).Pero señalan que el problema no afecta únicamente a la primera etapa de la enseñanza. De cara al curso 2019/2020, el IES Columela "tendrá una sola línea en 1º de ESO, lo que ni siquiera garantiza plaza para el alumnado de los centros adscritos (CEIP Campo del Sur y la Institución Provincial Gaditana), afirman, y añaden que, de esa manera, "uno de los institutos emblemáticos de la capital gaditana se convertirá en un centro con una sola línea en todos los niveles educativos".Sin embargo, agregan que "esta situación contrasta con el trato de favor hacia los centros privados concertados: al San Felipe Neri se le han concedido cuatro unidades en 1º de ESO y al Amor de Dios y San Ignacio, tres"ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS"Trato de favor también evidente en la desigual distribución del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que, de nuevo con la complicidad de la Delegación, se escolariza en su gran mayoría en la escuela pública, incumpliendo así lo establecido", denuncian la coordinador y la Flampa, que indican que en la práctica, la reserva de plazas para este alumnado "no respeta la distribución equilibrada prescrita por la norma, ya que la reserva de plazas en la pública es muy superior al porcentaje de alumnado total que escolariza (de apenas un tercio) en 1º de Infantil (3 años)". "Pero sobre todo, ni siquiera se aplica en el resto de cursos ni para todas las necesidades específicas de apoyo educativo", inciden.Finalmente, señalan que dentro de esta "escueta" reserva de tres plazas de alumnado con NEAE de tres años, el Servicio de Planificación Educativa de la Delegación "excluye de su matriculación en centros concertados al más gravemente afectado: a todo aquel niño o niña que en su dictamen de escolarización tenga asignado el recurso de un monitor de Educación Especial".Al respecto, agregan que "así lo reconoce cuando a través de las Comisiones Territoriales de Garantías de Admisión comunica a las direcciones de centros públicos y concertados que este tipo de alumnado debe ser desviado a los centros públicos, obviando que todo alumnado con NEAE debe ser atendido con garantías de calidad en cualquier centro sostenido con fondos públicos". "Estamos ante un incumplimiento flagrante de la legislación que merma la calidad educativa y pone en riesgo la inclusión", añaden-"Esta segregación es permitida por la Delegación también posteriormente --prosiguen-- y es habitual que el alumnado de Primaria con necesidades de apoyo (NEAE) y procedente de centros concertados se cambie a centros públicos en todos los cursos, alumnado que, en muchos casos, llega sin diagnosticar y sin un trabajo previo", y aseguran "desconocer" si la inspección educativa supervisa la labor de los departamentos de orientación de los concertados y los horarios de atención de su personal para el alumnado NEAE. "Si lo hace, nos preguntamos cómo es posible que no hayan encontrado ninguna irregularidad", apostillan.Por todas estas razones, desde la Flampa Gades y la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz exigen "una rectificación de esta nefasta política planificadora y el mantenimiento de todas las unidades de los centros públicos como garantía de una educación inclusiva de calidad".