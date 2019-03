Paso de El Calvario en la Madrugada de la Semana Santa de Sevilla

La reunión celebrada el pasado miércoles entre representantes de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y el Ayuntamiento hispalense no incluyó finalmente el anunciado acuerdo definitivo respecto a las restricciones promovidas sobre la hostelería y el comercio en el casco histórico de la ciudad durante la Madrugada del Jueves al Viernes Santo, si bien ambas partes siguen "trabajando" en la materia y se esperan avances a lo largo de los próximos días.Mientras la Asociación de Hosteleros de Sevilla había manifestado que dicho encuentro se afrontaba con la perspectiva de cerrar el mencionado pacto, fuentes del Ayuntamiento hispalense han precisado a Europa Press que la reunión celebraba el miércoles se encuadraba en los contactos ordinarios programados entre las autoridades locales y los empresarios hosteleros para asuntos de diversa índole relativos a dicho sector, sin que se tratase de una cita específica para el asunto de la Madrugada.Tal aspecto, según recuerda el Ayuntamiento, está siendo canalizado mediante reuniones en las que participan no sólo los hosteleros, sino representantes del sector del comercio o de los grandes distribuidoras de bebidas por el alcance de las medidas a tratar.En ese sentido, fuentes de la Asociación de Hosteleros han confirmado a Europa Press que en efecto, en el encuentro del miércoles, las medidas de la Madrugada del Jueves al Viernes Santo en el casco histórico no fueron abordadas "en profundidad", asegurando no obstante que el tema como tal sí fue debatido entre ambas partes. En cualquier caso, los hosteleros defienden que se sigue "trabajando" en la materia y que de cara a la solución definitiva, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) prepara un documento que recoja el resultado de las conversaciones.Todo arranca después de que la Madrugada del jueves al viernes Santo de 2017 estuviese marcada por estampidas y tumultos que dejaron más de cien lesionados y heridos, 17 de los cuales requirieron ingreso hospitalario.Como consecuencia de los incidentes, fueron arrestadas más de diez personas por presuntos delitos de desórdenes públicos o contra los sentimientos religiosos, siendo tres de ellos encarcelados de modo provisional.Frente a ello, el paquete de medidas diseñado para reforzar las medidas de prevención, auto protección y seguridad durante la Semana Santa de 2018 incluyó en el caso de la Madrugada el controvertido cierre adelantado de los establecimientos hosteleros de entornos "conflictivos" como los de la Cuesta del Rosario, la plaza de la Alfalfa o la calle Arfe, así como la prohibición de que las tiendas "de conveniencia" vendiesen productos con envases de vidrio, latas o cualquier otro elemento que pudiese suponer un riesgo.NEGOCIACIÓN EN MARCHAEn ese sentido, y de cara a la siguiente Semana Santa, para la que se pretende repetir las medidas de 2018, la patronal exponía recientemente que los empresarios hosteleros "entienden la necesidad de llegar a un acuerdo en la regulación tanto en la venta y consumición de alcohol, como en las zonas en las que se aplicarán las restricciones, los horarios y el tipo de envases y bebidas que serán permitidas"."Tanto los establecimientos de alimentación, como los de hostelería y los distribuidores tienen necesariamente que contar a tiempo con la información necesaria sobre el tipo de normas que se van a aplicar para, en su caso, arbitrar las medidas necesarias que les permitan hacer sus previsiones, manteniendo la actividad empresarial y la viabilidad de sus empresas", señalaban.No obstante, la patronal consideraba necesario que las medidas que afectan a las empresas legalmente establecidas sean de aplicación también en la venta ambulante legalizada, reclamando "intensificar" las actuaciones contra la venta ambulante ilegal.Bajo la premisa de que es necesario "garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantener la autenticidad y el carácter de la Semana Santa", como señalaba recientemente la CES, el acuerdo negociado entre las partes implicaría cierto margen horario para los negocios durante la Madrugada en algunos espacios del casco histórico, así como medidas para impedir la salida de elementos de cristal desde los establecimientos a la calle y la implementación de envases de plástico.--EUROPA PRESS--