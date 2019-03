"Consulta popular abierta" este domingo en El Coronil para la elección "directa" del candidato de Podemos

El diputado de Unidos Podemos por Jaén, Diego Cañamero.

La agrupación de Podemos en El Coronil (Sevilla) ha convocado para este domingo una "consulta popular abierta" a la que está convocada toda la ciudadanía del municipio, según la organización, al objeto de que sea la propia población la que proponga y elija al candidato de la formación morada a la Alcaldía de la localidad de cara a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.El exalcalde de El Coronil por IU, diputado de Unidos Podemos en el Congreso en la legislatura que ahora finaliza y exportavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), el veterano Diego Cañamero, ha explicado a Europa Press que después de que el municipio haya estado gobernado este mandato por María Isabel Gómez, perteneciente al Colectivo Unidad de los Trabajadores (CUT), ligado a Podemos, bajo la marca de Ganemos, el círculo de Podemos en El Coronil prevé que dicha formación concurra con su propia marca a las elecciones municipales del 26 de mayo."La idea es presentarse como Podemos", ha explicado Cañamero, alcalde de El Coronil entre 1987 y 2001, precisando eso sí que esta formación está abierta a la colaboración con entidades como los sindicatos.En ese sentido, ha manifestado que para la elección de la persona que encabece la candidatura de Podemos a la Alcaldía de El Coronil, la asamblea local de la formación ha acordado convocar una "consulta popular" de carácter plenamente "abierto", para que cada vecino que así lo desee, "sea o no de Podemos", proponga y vote a la persona que prefiere como candidato o candidata de Podemos a la Alcaldía."DEMOCRACIA TOTALMENTE DIRECTA""Democracia totalmente directa y sin interferencias", ha aseverado Cañamero, detallando que la consulta se celebrará este domingo de 8 a 19 horas, a través de una cabina con una urna instalada en el centro obrero Diamantino García Acosta, donde los vecinos podrán entregar "presencialmente" una papeleta con su propia propuesta respecto a qué persona prefieren para que lidere la lista de Podemos a las municipales.Es más, según Cañamero, el "acuerdo de la asamblea" de Podemos incluye la idea de que la persona que finalmente resulte elegida en esta consulta popular abierta "acepte" el reto de asumir el liderazgo de la candidatura de Podemos. "A quien le toque, va a aceptar ser el candidato o candidata", ha asegurado, admitiendo que él mismo está "en el bombo" y podría ser la persona más propuesta por quienes acudan a esta votación.Y es que según ha insistido, el acuerdo alcanzado por la asamblea local de Podemos incluye la máxima de que la persona que más sea propuesta en esta votación "no puede negarse" a asumir la condición de candidato o candidata a la Alcaldía.Así, Cañamero ha considerado que esta "consulta popular abierta" supone una experiencia que probablemente no haya sido realizada "en ningún pueblo de España" hasta ahora.--EUROPA PRESS--