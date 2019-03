Confirman que los datos del ascensor del Hospital de Valme donde murió una joven son irrecuperables

Sevilla.- Sucesos.- Trasladados al hospital dos afectados por humo en

La Unidad de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía ha confirmado al Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, que instruye la causa abierta por el accidente mortal registrado en el Hospital Virgen de Valme el 20 de agosto de 2017 por el que falleció la joven Rocío Cortés cuando era trasladada en camilla en un ascensor tras dar a luz a su tercer hijo, que los datos de la CPU del ascensor son irrecuperables.Fuentes del caso han indicado a Europa Press que, al tratarse de una memoria RAM, es "volátil", por lo que dichos datos no se pueden recuperar, algo que perjudica a los intereses judiciales de la familia en el sentido de que se trata de una prueba que podría haber arrojado luz sobre si el ascensor registró algún tipo de fallo, pues se trata de la 'caja negra' del mismo, donde se registra todo.Ahora, y en una causa que sigue en diligencias previas, será preciso completar con otras pruebas periféricas o complementarias. Hasta el momento existen dos informes periciales: uno que descarta el fallo técnico y apunta a un error humano, en concordancia con la tesis de la Policía, y otro que no ha llegado a conclusiones cerradas.Deberá ahora precisar qué hacer al respecto la acusación particular, que pidió, al igual que la defensa del ascensorista, tomar declaración como investigado a A.J.F.G. en esta causa, en la que ya se encuentra como investigado F.C.D., el operario de la empresa de ascensores Orona encargada del mantenimiento de los ascensores del Hospital, quien declaró ante la juez, tras recibir la instructora el oficio del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, y negó "intervención o manipulación" alguna por su parte que provocara el movimiento del elevador.A través de un auto, la juez instructora acordaba solicitó a dos compañías operadoras de telefonía el registro de llamadas de una veintena de teléfonos entre las 14,28 y las 14,38 horas del citado día, tras la solicitud del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.En concreto, la obtención del tráfico de llamadas entrantes con abonados habidos en el periodo indicado anteriormente en once teléfonos de la centralita y nueve teléfonos correspondientes al control de Enfermería, al celador de Quirófano, ascensorista, al jefe de guardia, el supervisor de Enfermería de la guardia, al encargado de turno de celadores y al Facultativo Especialista de Área (FEA) de Cirugía y dos FEA intensivistas de guardia; librando para ello mandamiento a dos compañías operadoras.--EUROPA PRESS--