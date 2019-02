Colegio de Abogados insiste en el Prado como Ciudad de la Justicia pero no se opone a estudiar otras propuestas

Imagen de archivo del decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José

El Colegio de Abogados de Sevilla, tras conocerse el proyecto de ubicación de Ciudad de la Justicia en la capital andaluza en Palmas Altas, ha insistido en que su preferencia sigue siendo el 'Distrito Judicial' en el Prado de San Sebastián, si bien no se opone a estudiar cualquier otra propuesta que exista.El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que conocían que la Junta estaba barajando diversas ubicaciones en la ciudad, las cuales se presentarían próximamente a la entidad colegial y demás sectores interesados en este asunto.En el caso de Palmas Altas, del que "tenía noticias", se ha llevado con "confidencialidad", por lo que desconoce el grado de desarrollo del proyecto, así como otras posible opciones.No obstante, Gallardo, que en el próximo mes de marzo dejará el cargo tras 24 años al frente del Colegio en manos de Óscar Cisneros, ha evidenciado, como así lo viene haciendo desde hace años, que la preferencia del órgano colegial es la ubicación del 'Distrito Judicial' en el Prado de San Sebastián, donde existe "suelo público" para la edificabilidad de nuevas sedes, así como una "inmejorable" comunicación con la ciudad y la provincia a través de transporte público.Es la ubicación "perfecta", pues el Prado es "el centro neurálgico" del mundo judicial sevillano y precisamente parece la opción "más razonable", completándose el 'Distrito Judicial' con todos los solares existentes. Al Palacio de Justicia y al edificio de los juzgados de Instrucción se podrían ir añadiendo "escalonadamente" el resto de edficios judiciales a construir hasta "dotar a la ciudad de las instalaciones que precisa y dignas".'DISTRITO JUDICIAL'Recientemente el Colegio de Abogados y el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) han presentado recientemente al alcalde de la ciudad, Juan Espadas (PSOE), un proyecto, elaborado por el COAS, para un 'Distrito Judicial' en el Prado de San Sebastián.El decano del Colegio de Abogados y la decana del Colegio de Arquitectos, Cristina Murillo, expusieron al alcalde, en una reunión en la que también estuvo presente el concejal delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, y el decano electo de los abogados, Óscar Cisneros, un estudio técnico en el que se recoge la edificación de cuatro nuevos edificios judiciales en esa zona de la ciudad y reformar los allí ya existentes, creando un 'Distrito Judicial' que "podría ser realidad a medio plazo y que contaría con 135.000 metros cuadrados construidos, de los que 40.000 serían en plantas subterráneas, lo que supondría cubrir las necesidades de aparcamientos que pudieran surgir con estas nuevas infraestructuras judiciales.El proyecto, además de los dos edificios judiciales ya existentes, contempla la construcción de inmuebles en parcelas de titularidad pública --Junta de Andalucía, Ayuntamiento o Tussam-- en la zona, algunas con "más de 30 años sin uso".Así, el 'Distrito Judicial' contempla seis edificios. A los dos ya existentes, hay que sumar las edificaciones a construir en la parcela del antiguo equipo quirúrgico (Edificio con seis plantas de altura y dos subterráneas); en una parcela existente junto la antigua Estación de Cádiz (Seis plantas de altura y dos subterráneas); en una parcela anexa a la Estación de Autobuses del Prado (Cinco plantas de altura y una de sótano).El cuarto edificio es el que genera más controversia, pues el proyecto del Colegio de Arquitectos plantea edificar un inmueble de una planta baja "diáfana" y tres más en altura, con una subterránea, en una zona de los jardines del Prado, en paralelo a la calzada de la avenida de Carlos V y frente a la Audiencia.Para ello propone permutar esta parcela con la existente --de 900 metros cuadrados menos-- justo en frente, es decir, detrás del edificio de la Audiencia y delante de la Estación de Autobuses, donde el COAS ha proyectado tres plantas de sótano y zonas verdes, una "plaza" que sirva de "unión" de todos los edificios previstos, según ha precisado Cristina Murillo a Europa Press.La decana de los arquitectos sevillanos, consciente de la inicial reticencia municipal a la permuta de usos de estas parcelas, motivó la propuesta señalando que de construirse un edificio --que podría alcanzar de altura máxima doce plantas-- en la parcela de Tussam que está delante de la Estación de Autobuses del Prado, donde existen viviendas, causaría bastantes perjuicios a éstos y a la calle en sí, "siempre estaría en sombra".Por ello, defiende la construcción en esa parcela de zonas verdes en una plaza que "una" todos los edificios del 'Distrito Judicial' y que sirva de "entrada" a la Audiencia. De construir el cuarto edificio en los jardines sería más bajo (planta baja y tres más) que de tenerlo que hacer en la parcela de Tussam, a quien la Junta podría compensar con otros terrenos.Tras conocerse el proyecto de Palmas Altas, Gallardo, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado el Colegio "no se opone a estudiar cualquier otra ubicación", pero "siempre entendemos que la mejor opción y más viable a corto y medio plazo es el Prado".El decano reconoce que "desgraciadamente" el momento político en el que estamos "impide" que se tomen decisiones en este asunto, con una Consejería de Justicia "aterrizando" y el periodo "preelectoral" a nivel municipal. "Si es difícil que los responsables políticos se pongan de acuerdo y avancen algo, en estos momentos es extremadamente complicado", ha apostillado.Gallardo espera que se convoque a los sectores "directamente" afectados por este asunto y "se nos oiga".Sobre el proyecto de Palmas Altas, Gallardo ha subrayado que supondría llevar los edificios judiciales de mayor uso ciudadano allí, "distante del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de la Audiencia, en el Palacio de Justicia" del Prado.Además, ha resaltado que Palmas Altas está "carente de comunicaciones" para los usuarios, por lo que "no parece una solución muy razonable". "Habría que comunicar esta zona y crear infraestructuras de comunicación", ha advertido."PALMAS ALTAS TIENE UN PROBLEMA DE ACCESO"En este sentido, el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Manuel Alejandro Cardenete, ha afirmado: "Podemos garantizar que durante este mandato si todo va bien, dentro de la prudencia que hay que tener en estas primeras semanas de Gobierno, este proyecto supone una vía de posible gran solución, después de cincoubicaciones previas".Según Cardenete, el anterior Ejecutivo socialista "avanzó bastante en una posibilidad real" que era aprovechar las instalaciones del Campus de Palmas Altas que ahora comparten tanto Abengoa como la Universidad Loyola, a sabiendas de que la Universidad se marcha en septiembre al nuevo campus en Dos Hermanas y que la empresa tecnológica también ha anunciado su salida para este verano.Se trata de instalaciones con siete edificios donde se ha hecho un estudio de viabilidad y de espacio que podría ser ocupado para desarrollar esa Ciudad de la Justicia que se viene demandando tanto por parte de jueces y letrados, como por parte de la ciudadanía.El vicepresidente Juan Marín, en la reunión del próximo viernes con Espadas, va a plantear al alcalde que, para que todo esto acabe en buen puerto y debido a que Palmas Altas es una zona de desarrollo nueva, "haya nuevos accesos, pues los hay pero todavía no lo suficientes"."Palmas Altas tiene un problema de acceso, aunque se ha mejorado con la pasarela --peatonal-- sobre la SE-30, pero no tiene todavía un buen desarrollo de autobuses por ejemplo", según el viceconsejero.Por último, Cardenete apostilla que en este asunto "no sólo hay que valorar la parte interna de ubicación del edificio, sino el cómo llegar y que haya un servicio disponible para los ciudadanos".--EUROPA PRESS--