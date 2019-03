Sevilla.- 8M.- Ciudadanos defiende la educación como "base fundamental

La senadora de Ciudadanos (Cs) por Andalucía, Mar Hormigo, ha apostado este jueves por la educación como "base fundamental del trabajo diario por la igualdad real y efectiva".Durante la inauguración de un monumento a la igualdad en el Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Profesor Juan Bautista', del municipio sevillano de El Viso del Alcor, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Hormigo ha insistido en "la necesidad de educar a nuestros jóvenes en los valores de la igualdad y la equidad".Además, la senadora andaluza de la formación naranja también ha subrayado en un comunicado que ese trabajo diario por la igualdad "no puede dejar fuera al 50 por ciento de la población que son los hombres", por lo que ha animado a "trabajar siempre juntos por una igualdad inclusiva".Según Hormigo, ese objetivo "no se consigue cambiando el lenguaje, sino cambiando las políticas y las leyes para que hacerlas más eficaces a la hora de conseguir reducir la brecha salarial y romper el techo de cristal que todavía soportan las mujeres en muchos ámbitos profesionales". Un trabajo en el que, según ha explicado, "se debe implicar también a las familias para que lleguemos a conseguir unidos ese objetivo".Mar Hormigo ha valorado la celebración de este acto dentro de un recinto educativo como el del IES 'Profesor Juan Bautista' y ha animado al alumnado del mismo a recordar, "cada vez que entréis por la puerta y veáis este monumento, que vosotros sois el futuro y no lo ganaremos mientras no haya igualdad entre vosotros", insistiendo en que "tampoco se debe dar ni un paso atrás en todo lo conseguido hasta ahora en la lucha contra la violencia de género".La senadora de Ciudadanos ha concluido remarcando que "ese camino hacia la igualdad real y efectiva debe hacerse desde la libertad que permite que cada uno elija como quiere luchar por ella".--EUROPA PRESS--