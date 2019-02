Cientos de personas se manifiestan junto con sus animales en Córdoba y Cádiz contra la caza

Manifestantes en Córdoba

Cientos de personas se han manifestado este domingo en Córdoba y Cádiz contra la caza, convocados por la Asociación Protección de Animales 'Galgos del Sur' y 'No a la Caza', con motivo del fin de "la temporada de caza".La presidenta de 'Galgos del Sur', Patricia Almansa, ha explicado a Europa press que la manifestación en Córdoba ha comenzado a las 11,00 horas en la Plaza de las Tendillas, y ha continuado por la calle Gondomar, el Bulevard Gran Capitán, la avenida Paseo de la Victoria, Paseo Vial Norte dirección Plaza de las Tres Culturas. Allí, se ha procedido a la lectura de un manifiesto."Coincidiendo con el final de la caza de la liebre con galgo, hemos querido celebrar esta manifestación", ha indicado Almansa, a la vez que ha insistido en que las protectoras de animales "no cuentan con el apoyo institucional que cuentan los cazadores", pero ha subrayado que "trabajan con el corazón y recogen más y más animales".Así, 'Galgos del Sur' ha asegurado que durante 2018 ha recogido 300 galgos en la provincia de Córdoba, "somos una asociación pequeña y hay muchas más", ha agregado la presidenta.Por su parte, la manifestación en la capital gaditana ha comenzado a las 12,00 horas de este domingo, en concretado los manifestantes han iniciado el recorrido en la Plaza de San Antonio, continuando por la calle Ancha, Palilleros y Plaza de la Catedral hasta el Ayuntamiento.La coordinadora de la plataforma 'No a la Caza' en Cádiz, María del Mar Salguero, ha explicado a Europa Press que a esta concentración en Cádiz han asistido "unas 400 personas acompañadas de sus animales" para rechazar "el uso de perros en las cacerías".--EUROPA PRESS--