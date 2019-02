Científicos españoles hallan dos nuevas especies de murciélago, una en Europa y otra en África

Ejemplar De Murciélago Ratonero Críptico ('Myotis Crypticus')

Un grupo internacional de investigadores liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto dos nuevas especies de murciélago desconocidas, una en Europa y otra en África.En el caso de Europa, se trata del murciélago ratonero críptico ('Myotis crypticus'), que hasta ahora se confundía en Iberia con otra especie estrechamente emparentada, el murciélago de Escalera ('Myotis escalerai'), de la cual solo se diferencia por caracteres externos sutiles. Ahora, un análisis genético publicado en la revista 'Acta Chiropterologica' confirma que las dos especies son muy diferentes genéticamente."Los murciélagos están representados por 53 especies en Europa, pero muchos de ellos se parecen enormemente y hay que recurrir a comparaciones genéticas para verificar su identidad", indica el investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Javier Juste, que se pregunta cómo es que ha pasado esta especie tan desapercibida hasta ahora.Según explica, el murciélago ratonero críptico se confundía con el murciélago de Escalera, pero la información de las secuencias de AND es "indiscutible". "Las dos especies son muy diferentes genéticamente y no se mezclan a pesar de compartir muchas áreas en los bosques de montaña de la mitad norte de la Península", señala Juste. El murciélago ratonero críptico se distribuye a lo largo de los bosques de montaña del norte de Iberia, el centro sur de Francia, Suiza e Italia.Según destaca el CSIC, este descubrimiento tiene consecuencias importantes para la conservación, ya que no sólo su identificación en la naturaleza es muy difícil, sino que su distribución geográfica y el estado de sus poblaciones son en gran parte desconocidos. Y dado que la nueva especie vive en zonas boscosas de Italia, Suiza, Francia y España que están bajo una creciente presión humana, es "urgente" estudiarla con detalle para determinar su estado de protección.NUEVA ESPECIE EN ÁFRICA DEL NORTEEn el mismo trabajo también se ha descrito una segunda especie nueva para la ciencia, el murciélago ratonero zenate ('Myotis zenatius') de África del Norte, y de la que su estado de conservación puede ser aún más crítico.De hecho, la nueva especie es según el CSIC "extremadamente rara" y "vulnerable", pues sólo se conocen algunas cuevas que lo albergan, en las montañas del Magreb en Marruecos y Argelia, donde las perturbaciones humanas son frecuentes. Por ello, y pese a apenas conocer esta especie, el CSIC considera que "es posible que merezca ya ser incluida en la lista de especies en peligro de extinción".--EUROPA PRESS--