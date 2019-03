Caminando Fronteras denuncia la desaparición de 45 personas de una pat

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación Pro-derechos Humanos de Andalucía (Apdha) han manifestado que "las consecuencias" de los últimos acuerdos entre el Estado español y Marruecos en materia de inmigración, "tendrán graves consecuencias para los seres humanos que se juegan la vida en el Mediterráneo".En este sentido, CGT y APDHA han hecho referencia en un comunicado a que 45 personas "fallecieran tras la asunción de la coordinación del rescate por parte de Marruecos de una patera en el mar de Alborán este miércoles 13 de marzo". "La tarde del 13 de marzo, el helicóptero Helimer 203 participó en las labores de búsqueda sin éxito", han explicado, a la vez que han agregado que "en la mañana del jueves lo hizo el avión Cóndor IV de Frontex"."En esta embarcación viajaban 67 personas y se ha conocido, hace escasas horas, que de esas han fallecido 45", han lamentado.Ante "las muertes innecesarias de estas personas, posibilidad de la que se viene advirtiendo desde hace muchos meses por parte de diferentes colectivos y sectores sociales", según indican CGT y Apdha, ambas organizaciones consideran que "es una enorme irresponsabilidad, por parte del Gobierno español, la cesión de competencias en las labores de rescate a Marruecos por entender que no tienen medios humanos ni materiales, protocolos adecuados y sus tripulaciones carecen de experiencia y preparación idóneas para unas tareas altamente delicadas y difíciles en la que tanto rescatadores como náufragos corren graves peligros".CGT y Apdha han apuntado que estos "acuerdos bilaterales" entre el Estado español y Marruecos "tienen el respaldo y la supervisión de la Unión Europea (UE)", y han señalado que "sospechan que una vez alcanzados los mismos, será el país vecino el responsable de realizar y coordinar la mayoría de las tareas de rescate de seres humanos en el mar de Alborán y en el estrecho de Gibraltar".Por ello, la "Europa de la fortaleza" ha dotado a "Marruecos con dos embarcaciones, muy similares a las lanchas de intervención rápida de Salvamento Marítimo, y se ha comprometido a ir dotándole de más equipamiento y unidades", han apuntado las organizaciones. Además, CGT y Apdha ha indicado que "correrá a cargo del Estado español la formación de los militares marroquíes para tareas de rescate en la mar".CGT y Apdha han explicado "en muchísimas ocasiones" que el servicio que "mejor cualificado está para llevar a cabo estas tareas es Salvamento Marítimo", un ente público y civil con más de 25 años de trayectoria cuyos profesionales "lo han convertido en todo un referente a nivel mundial, siendo el cuerpo de rescate mejor preparado y valorado de Europa".Sin embargo, han apuntado que desde la Administración Pública "se pretende limitar su importante labor en la lucha contra la contaminación y la salvaguarda de la vida humana en la mar con recortes en efectivos humanos y materiales y el mantenimiento de unas condiciones de trabajo incompatibles con la seguridad de las plantillas y de las personas auxiliadas".CGT y Apdha han insistido en que Marruecos "no está preparado, ni política ni materialmente, para ocuparse eficazmente de los rescates de seres humanos en el Mediterráneo" y han resaltado que "el naufragio de la última patera en el mar de Alborán corrobora que los resultados de muerte en mar se dispararán hasta cifras insospechadas en la Frontera Sur si las políticas de rescate no vuelven a tener como único objetivo el salvamento de personas".--EUROPA PRESS--