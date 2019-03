Ceuta renovará su parque de contenedores verdes tras no reciclar ni un kilogramo de vidrio desde 2013

Ceuta renovará su parque de contenedores verdes tras no reciclar ni un

La Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Gobierno de Ceuta prevé licitar "en breve" la adquisición de un nuevo parque de contenedores de recogida selectiva de vidrio para, después de cinco años sin reciclar ni un kilogramo de ese tipo de material, poder volver a hacerlo, según han adelantado en declaraciones a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico que preside Juan Vivas (PP).La Ciudad Autónoma aportará 37.500 de los 105.000 euros a los que asciende el presupuesto de compra de 150 contenedores de "un modelo decidido por los Servicios Técnicos de la Consejería que incluye un sistema antivandálico en la apertura de su tapa principal y bocas más estrechas para evitar otros vertidos".Según los datos de Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar esos envases en España, en Ceuta se recogieron por última vez en 2013 un total de 177 toneladas para su reutilización en 2013. Desde entonces la ciudad es la única Autonomía en la que no se ha podido aprovechar ni un kilogramo de ese material que, tal y como subrayan desde el sistema integrado de gestión, "no es un residuo sino un recurso porque su reciclaje es perfecto".Fuentes del sistema integrado de gestión han explicado que el desplome de la recogida coincidió con la introducción de contenedores verdes de carga lateral en los que se recoge hasta "un 12 por ciento" de media de residuos "impropios", lo que hace inviable el aprovechamiento del vidrio que se deposita. La media nacional de contaminación no pasa del 1,8 por ciento.Ecovidrio instaló sin éxito el año pasado diversos elementos metálicos en esos contenedores para intentar dificultar el depósito de otro tipo de materiales, pagó campañas informativas y se ofreció a financiar la renovación del parque íntegro, pero el Gobierno de Ceuta llegó a rechazar alegaciones al Plan de Gestión de Residuos 2016-2022, aprobado a finales del año pasado, que apostaban por la implantación de elementos tipo iglú, los preferidos por el gestor.Tras esperar "sin respuesta desde septiembre" contestación a sus propuestas de colaboración, el Ejecutivo autonómico ha asegurado ahora que "la Consejería de Medio Ambiente ha tramitado el expediente preceptivo y la licitación de la adquisición de los nuevos contenedores se producirá en fechas próximas".--EUROPA PRESS--