CCOO y UGT piden aumentar los salarios tras la subida de precios en Andalucía durante febrero

Los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía han pedido aumentar los salarios de los trabajadores en la comunidad andaluza después de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) haya subido en la región un 0,3 por ciento durante el pasado mes de febrero con respecto al mes anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).Así, por sectores, en Andalucía durante el mes de febrero los precios han descendido en relación con el mes anterior en Vestido y calzado (-1,1%) y Vivienda (-1,6%). Por su parte, los precios se han incrementado en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,1%), Menaje (0,1%), Medicina (0,3%), Transporte (1,6%), Comunicaciones (0,8%), Ocio y cultura (0,7%), Hoteles, cafés y restaurantes (0,8%) y Otros (0,5%).Por provincias, con respecto al mes anterior, los precios han subido en todas las provincias: Almería (0,3%); Cádiz (0,3%); Córdoba (0,2%); Granada (0,2%), Huelva (0,3%); Jaén (0,2%); Málaga (0,4%) y Sevilla (0,3%).Ante estos datos, por su parte, la secretaria de Salud Laboral y Condiciones de Trabajo de CCOO-A, Nuria Martínez Barco, ha afeado en una nota de prensa que "se da una vuelta de tuerca más al maltrecho poder adquisitivo de las personas trabajadoras, ya de por sí mermado tras largos años de crisis".Martínez Barco ha criticado que los poderes públicos "sigan sin adoptar políticas y medidas sociales de calado que reviertan esta situación insostenible para millones de personas", a la par que ha hecho un llamamiento a las asociaciones empresariales con protagonismo en los procesos de negociación colectiva para que trasladen a las mesas negociadoras, "de forma clara e inequívoca", los criterios denegociación alcanzados en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020.De no ser así, la representante de CCOO ha aclarado que "daremos la batalla en los procesos de negociación colectiva con el objetivo de conseguir incrementos salariales del tres por ciento, sobre todo en aquellos sectores que llevan registrando importantes beneficios económicos". "De no alcanzarse los objetivos salariales acordados en el IV AENC, la escalada de conflictividad laboral irá en aumento", apostilla.Por su parte, desde UGT han opinado que la evolución del nivel general de precios "no es más que un reflejo, con cierta nitidez, de lo que ocurre en el conjunto de la economía". "El periodo de recuperación económica, iniciado en 2014, se ha traducido también en un incremento de los precios que, desgraciadamente, no ha venido acompañado de un aumento proporcional y paralelo del poder adquisitivo de los trabajadores andaluces", han dicho en un comunicado."La merma en la capacidad de compra del conjunto de la clase trabajadora provocada por la congelación de los salarios y por los innumerables contratos novados a la baja en términos de jornada y de retribución y, más dramáticamente, por el prolongado tiempo en situación de desempleo, supone otro elemento fundamental que propicia el injusto reparto de la riqueza generada en el último lustro y que tan graves consecuencias está teniendo para el logro de unos niveles de cohesión social sostenibles", afean.A juicio de UGT, las movilizaciones del 8M son una muestra "evidente del hartazgo de una sociedad con una forma entender la economía que no solo no asegura la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sino que tampoco propicia unos niveles mínimos de justicia social".Por ello, ha abogado por incrementar el nivel de vida y la capacidad de compra del conjunto de la sociedad y "eso pasa, ineludiblemente, por mejorar el conjunto de las retribuciones de los trabajadores andaluces", concluyen.--EUROPA PRESS--