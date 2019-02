CCOO y UGT defienden un Estatuto de Autonomía "potente" cuando "se pon

Los sindicatos UGT y CCOO han defendido este lunes la necesidad de un Estatuto de Autonomía "potente y fuerte", al tiempo que "creen fundamental el desarrollo de sus competencias para que aumente la riqueza, el desarrollo económico y social", en un momento en el que "se ponen en tela de juicio la libertad, la solidaridad y la igualdad"."Más que nunca es necesario, cuando se pone en tela de juicio la libertad, la solidaridad y la igualdad y cuando se ponen en juego los valores importantes que tiene una sociedad como la andaluza, rescatarlos del fondo del cajón y volver a emerger a la superficie la necesidad de un Estatuto de Autonomía potente, fuerte, que vertebre e inyecte de solidaridad, igualdad y libertad al conjunto de la sociedad andaluza, en un cambio de etapa donde, desde un punto de vista social y laboral, queremos un progreso y no un retroceso de la sociedad andaluz".Así se ha manifestado este lunes la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, en declaraciones a los periodistas ante de presentar, junto a la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, y otras organizaciones sociales, con motivo de la cercanía del #28F, un manifiesto que lleva como título 'En defensa de la democracia y la autonomía'. El manifiesto ha sido suscrito por UGT Andalucía, CCOO Andalucía, Facua, EAPN, Caongd, Andalucía Acoge, Laborales de Andalucía, Faecta, CAVA-FP AAVV, Fundación APY, Confedampa, Solidaridad Internacional Andalucía y Paralelo36.En este sentido, ha añadido que las distintas organizaciones participantes en este acto quieren poner en valor "el esfuerzo colectivo que hizo la ciudadanía andaluza para defender una autonomía que significaba igualdad, justicia y solidaridad" y que "configuraba un proyecto de España sustentado sobre la cohesión, el desarrollo de los pueblos y de las singularidades". Y hoy, ha destacado, "vemos necesario nuevamente, cuando estamos en el frontispicio de un 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía, reforzar nuevamente aquello que significó una idea o un concepto identitario del pueblo andaluz".Por su parte, Carmen Castilla ha destacado que "nuestra intención es poner de manifiesto qué modelo de Andalucía queremos, una tierra de prosperidad pero marcada por esa tasa de desempleo intolerable, al igual que la tasa de pobreza y creemos que el desarrollo de las competencias del Estatuto de Autonomía es fundamental para que aumente la riqueza, el desarrollo económico y social, que se base en un cambio del modelo productivo, con un reforzamiento de las políticas públicas, sobre todo la sanidad, la educación y las políticas sociales"."Es hora de reflexionar y más en un momento en el que los partidos no se han puesto ni de acuerdo para aprobar los PGE, cuando ya en aquel 4 de diciembre de 1978 los andaluces supimos ponernos de acuerdo con el Pacto de Antequera, supimos dar un paso adelante y sacar una declaración donde lo que era realmente importante era nuestra tierra", ha manifestado.Según Carmen Castilla, "queda mucho por hacer y más en este auge de políticas de austeridad, de populismos y de recentralismo", toda vez que apunta que hay que recordar que la Constitución Española en su artículo 137 "deja claro que la forma de organizarse en el Estado español es a través de los municipios, de las provincias y de las comunidades autónomas"."Reforzar la autonomía sirve para aumentar la cohesión territorial, vamos a seguir pidiendo un sistema de financiación justo para nuestra tierra, los andaluces no queremos ser ni más ni menos que nadie, queremos tener la misma igualdad de oportunidades que el que nace en otra comunidad autónoma de nuestro país", ha manifestado.--EUROPA PRESS--