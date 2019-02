CCOO ve "un caramelo envenenado" la ampliación de la tarifa plana y pi

La secretaria de CCOO-A, Nuria López, ha considerado este martes "un caramelo envenenado" la ampliación a 24 meses de la tarifa plana de 60 euros para autónomos y la súper reducida de 30 euros durante 24 meses para menores de 25 años y mujeres jóvenes en el ámbito rural en Andalucía.Así lo ha señalado antes de participar en un acto de reconocimiento a la afiliación de CCOO de Sevilla, junto al secretario general de CCOO, Unai Sordo.López ha criticado que "esta política ha fracasado" y ha recordado que el nuevo Gobierno dijo que iba a evaluar las medidas antes de implantar otras. "El dinero público es para consolidar proyectos y no para generar falsas expectativas que luego acaban en fracaso", ha subrayado.Por su parte, el secretario general de CCOO ha pedido que cuando se den políticas de bonificación de las contrataciones o políticas de reducción de las cuotas "no se sufraguen con los recursos de la Seguridad Social, y, en todo caso, que se sufraguen con las políticas de empleo"."Esto ha detraído recursos de las pensiones y luego achaca a la caja de la Seguridad Social déficit de 18.000-19.000 millones de euros al año que ocultan que una parte de esos déficits tendrían que estar siendo sostenidos por los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", ha subrayado.De esta manera, aunque ha considerado que debe haber "cierta facilidad" para el desarrollo del trabajo autónomo en determinados momentos, ha apostado por que España pase a un modelo de cotización de los autónomos en función de los ingresos reales.Así, ante la medida anunciada por la Junta sobre la ampliación de la tarifa plana a los autónomos, Sordo ha apuntado que en general no les gusta porque, además, "la eficacia de este tipo de medidas son discutibles".--EUROPA PRESS--