Convención anual de objetivos de Alestis

El sindicato CCOO de Industria ha realizado este miércoles un llamamiento a la Junta de Andalucía, al Gobierno central y a Alestis Aerospace a "despejar" el futuro y "aclarar cuál será la situación de los 1.600 trabajadores" de dicha empresa tras el cambio accionarial que se ha anunciado en la misma, y ha criticado que "no se ha tenido en cuenta" a la plantilla "en ningún momento" de este proceso.Además, tampoco se ha abordado "con la representación de los trabajadores un proceso de negociación y consulta que aclare cuál será el futuro de la empresa después de que Airbus y Unicaja vendan sus acciones a Aciturri", según incide CCOO de Industria en un comunicado.Al sindicato, así, "le preocupa la escasa información que ha recibido de Alestis, de la Junta de Andalucía y del Gobierno central sobre el cambio que se ha producido en el accionariado de la compañía aeronáutica".Según CCOO, "salvo alguna comunicación que la dirección de Alestis ha trasladado a los trabajadores sobre su decisión de convertir a Aciturri en el accionista mayoritario de la compañía, la empresa no les ha tenido en cuenta en ningún momento del proceso".CCOO entiende que "los acuerdos laborales, la garantía de empleo y el compromiso de mantenimiento de los centros de trabajo que tiene Alestis se deben resolver antes de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el consejo de ministros aprueben el cambio accionarial".El sindicato cree que "finalizar este proceso sin que los trabajadores tengan las suficientes garantías, supondría crear uno de los principales suministradores de primer nivel ('tier one') del sector aeronáutico con una falta de solidez que, en un futuro, podría poner en peligro su viabilidad".--EUROPA PRESS--