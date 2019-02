CCOO Enseñanza prevé "problemas graves" en los conservatorios superiores andaluces, ya que a los problemas generados por el cambio en el modelo de colocación para el profesorado, "se suma ahora una oferta de acceso de tan sólo 28 plazas, que, además, no permitirá futuros ingresos de docentes con las mínimas garantías".Según indica CCOO en un comunicado, las plazas de profesorado en los conservatorios superiores de música y dDanza en Andalucía han venido cubriéndose, ante la falta de convocatorias de oposiciones, con comisiones de servicio de profesorado funcionario, de conservatorios profesionales o de Educación Secundaria, y por profesorado interino."Durante décadas no se han convocado oposiciones para este profesorado", señala el sindicato, que añade que solo en los dos últimos años es cuando se han producido ofertas de empleo para este colectivo que lo han sido por acceso e ingreso respectivamente en los años 2017 y 2018. "Pero esta oferta sólo ha permitido que la estabilización de las plantillas no llegue al 25%", añade.Con este precedente, el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, "lamenta que la Consejería de Educación y Deporte, a pesar de esta inestabilidad, vaya a realizar una oferta de acceso para 2019 de tan sólo 28 plazas, no incluyendo en ellas siquiera aquellas que quedaron desiertas en los procesos anteriores".Igualmente, CCOO señala que la obligatoriedad, recogida en la nueva normativa, por la que el profesorado funcionario debe solicitar excedencia de su plaza en Secundaria o en un conservatorio profesional para ser contratado como docente interino en un conservatorio superior --lo que supone un grave problema laboral-- "va a afectar la atención educativa, pues en muchas de las especialidades será imposible disponer del perfil docente requerido".Es más, se añade desde el sindicato, "existen incluso vacantes en conservatorios superiores que no están cubiertas por falta de docentes con los requisitos de titulación necesarios, un hecho que se va a agravar con la nueva normativa y esta escasísima oferta, lo que va a forzar a que una parte del profesorado, incluso siendo imprescindible, deba retornar a sus puestos de origen".Por lo todo lo anterior, CCOO exige una negociación que permita contar con un periodo transitorio para instaurar la nueva normativa, además de ampliar las ofertas de plazas que deben convocarse este año por acceso y el próximo por ingreso, para hacerlas coincidir con las oposiciones de otras comunidades autónomas."La actuación unilateral de la Consejería de Educación y Deporte con este profesorado va a propiciar un grave problema en los conservatorios superiores, por lo que CCOO no descarta llevar a cabo movilizaciones si no se abre una negociación a fin de dar resolver la situación de inestabilidad de esta plantilla docente", apostilla Molina.En Andalucía existen seis conservatorios superiores, cinco de ellos de música (Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada y Jaén) y uno de danza en Málaga. En ellos imparten formación 500 docentes de los que apenas 120 poseen plaza en propiedad en estas enseñanzas.--EUROPA PRESS--