CCOO lamenta la muerte de 5 empleados de obras de AVE de Loja y alerta del número de accidentes en subcontratas

Lugar del accidente con cinco fallecidos en Arahal (Sevilla)

El responsable de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha lamentado el fallecimiento de cinco personas, vecinos de Las Cabezas de San Juan, este jueves al colisionar frontalmente un camión articulado y la furgoneta en la que viajaban en la carretera A-394, en el término municipal de Arahal, cuando volvían de trabajar en las obras del AVE en Loja (Granada).Aristu, que ha asistido al Congreso interuniversitario sobre 'El futuro del trabajo', ha confirmado, a preguntas de los periodistas, que eran trabajadores de una subcontrata que realizaba las obras del AVE en Loja y ha relacionado directamente la subcontratación con los accidentes laborales, señalando que en estas empresas "se multiplica hasta por cuatro la tasa". "Las empresas principales no dejan de subcontratar también los riesgos y la política de prevención y esto también cuesta vidas", advierte.En este marco, ha explicado que la muerte de estos cinco trabajadores supone superar en un solo accidente el número de muertes 'in itinere' que se produjeron en todo 2018. "Si el pasado año murieron cuatro trabajadores en accidentes laborales 'in itinere', solo hoyhemos tenido que lamentar la muerte de cinco compañeros", ha precisado Aristu.Estos fallecimientos supone que ya son ocho las personas que hanmuerto en lo que va de año en Sevilla, lo que conlleva que "este año se está produciendo la muerte de un trabajador en la provincia cada cinco días". Por ello, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla ha advertido de que "muchos de los accidentes que, como este, se producen yendo o viniendo del trabajo son producto de las precarias condiciones laborales que sufren los trabajadores".Así, señala que los trabajos de este tipo tienen unas pautas, como es que los empleados "se desplazan a muchísimas kilómetros de su domicilio para echar la mayor cantidad de horas posibles en un espacio concentrado de días y poder echar el fin de semana con las familias". "Pero estas personas ya no podrán volver a echar más un fin de semana con las familias", sentencia."Desde que se aprobó la reforma laboral, se han precarizado las condiciones laborales no sólo en cuestiones salariales, sino que muchísimas personas han muerto fruto de la liberalización de las condiciones ante la carta blanca que se ha dado a las empresas y por el estado sistemático y generalizado de explotación en el que se ven obligadas a trabajar muchísimas personas en el país y, especialmente, en provincias como Sevilla", concluye.--EUROPA PRESS--