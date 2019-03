La sección sindical de CCOO de la Delegación Territorial de Igualdad de Sevilla ha denunciado este miércoles las "situaciones extremas" que se viven día a día en los tres centros residenciales de personas mayores de la provincia adscritos a dicho departamento, por la "grave falta de personal" que acumulan "sin que la administración sea capaz de articular una solución inmediata y satisfactoria tanto para los trabajadores y trabajadoras como para las personas mayores".Estos centros cuentan con una plantilla cuya experiencia en estas tareas ha provocado a estas personas "graves problemas musculo-esqueléticos", según CCOO. Unas dolencias que según las representantes de las plantillas, "se agravan por la gran falta de personal y el gran nivel de exigencia que se tiene para dar la atención que se merecen nuestros mayores", unido a "una situación de estrés insostenible e intolerable". Además, como denuncia CCOO, "no existe un plan de prevención de riesgos de los puestos de trabajo en ningún centro dependiente de esta Delegación".En concreto, el centro residencial de Huerta Palacios cuenta hoy con 19 de los 69 auxiliares de enfermería de baja temporal. La de Huerta Palacios es la situación más grave, aunque tanto en centro de Marchena como en el de Heliopolis también se producen los mismos problemas, según el sindicato.Según CCOO, ante estos problemas la administración solo propone "que los trabajadores y trabajadoras tengan que ir a trabajar en sus días de descanso, generando una bolsa de horas en todos los colectivos que además la plantilla no puede disfrutar porque la cobertura de los puestos está bajo mínimos".La Sección Sindical de CCOO de la Delegación Territorial de Igualdad de Sevilla ha solicitado así un informe a la Delegación Territorial sobre los accidentes laborales que se están produciendo en los centros, "después de que se haya detectado su aumento alarmante, por el poco tiempo que tienen los trabajadores y trabajadoras para poder realizar sus tareas y por querer dar la atención que se merecen nuestros mayores a pesar de no contar con el personal suficiente".Según la Sección Sindical de CCOO de Sevilla, "la Administración demuestra que poco le importa cómo salga el trabajo ni a costa de quién salga".Para agravar más la situación, la administración esta "desdotando plazas" en los centros sin tener en cuenta las necesidades reales de las personas usuarias. La Sección Sindical de CCOO denuncia por ello que "resulta totalmente imposible la aplicación de los derechos del convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía en esta situación en la que se está impidiendo la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores".--EUROPA PRESS--