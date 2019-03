CCOO ha manifestado que ha acudido a la Inspección de Trabajo ante la "falta de respuestas y soluciones" que sufren los trabajadores de la Sociedad Cooperativa Andaluza Doñana Fresa, de Almonte (Huelva), tras venir denunciando la situación que sufren desde hace tiempo los empleados.Según el personal, "a partir de junio de 2017 comenzaron las situaciones de acoso empezando por el director comercial, que también hacia la función de gerente, privándolo de todas sus funciones, realizándolas la asesora que se supone que en aquella fecha no realizaba trabajos remunerados". A continuación, "le siguió en la misma tónica el responsable de mantenimiento, despojándolo también de todos sus derechos y funciones y tratándolo como un simple peón y hasta cambiándole los horarios", ha informado CCOO en una nota de prensa.Paralelamente a esto, "a la persona que desempeña las labores de limpieza le cambian el horario de trabajo a las 6,30 horas cuando se pactó, en su momento, el horario de 9,00 a 12,00 horas para poder conciliar la vida laboral con la familiar". Así las cosas, "la actividad la realiza con el nuevo horario estando completamente sola en la empresa sin tener en cuenta los riesgos sobre seguridad que eso conlleva, ya que la empresa se encuentra ubicada en pleno campo sin tener otro tipo de industria lo suficientemente cerca para poder socorrerla en caso de necesidad".Según el personal de la empresa "ha habido situaciones de acoso sucesivas con las personas responsables de departamento y con todas las personas con cierta relevancia en la empresa, así como, por extensión, a todo el personal de manipulación, utilizando las cámaras de seguridad con un fin que no es el suyo, sino para amenazar a las trabajadoras y los trabajadores con abrirles expedientes con partes de amonestación". Estas cámaras también las tienen el comercial y el presidente en su móvil con lo cual pueden" acceder a ellas "a cualquier hora".Con tal situación expuesta por los empleados, el secretario general del sindicato provincial de industria de CCOO en Huelva, Juan Díaz, ha anunciado que "las empresas proveedoras de Doñana Fresa están haciendo caso omiso a esta situación de atropello que viene sufriendo la plantilla desde hace años", por lo que "pedimos que intervengan y pongan fin a una situación que se hace insostenible".Estas empresas "no deben consentir --asegura el responsable sindical-- "que se produzcan insultos a la plantilla y que se les recrimine constantemente en sus labores del día a día, lo que provoca una situación de acoso laboral que no vamos a tolerar".De otro lado, la empresa "incumple el convenio en ciertos aspectos" como por ejemplo que "no se está siguiendo el orden de llamamiento, que según convenio debe regirse por el número de jornadas reales realizadas". A ello hay que añadir que "no se pagan las horas extras como tal, sino como hora normal, ni tampoco nocturnidad, desplazamiento y peligrosidad"."Hemos pasado de cobrar los salarios los días 1 o 2 de cada mes a cobrar casi a mediados, con el consiguiente perjuicio personal y familiar a los trabajadores y trabajadoras", han explicado miembros del personal de la cooperativa.Otra práctica "es contratar mucho personal, aun careciendo de fruta, y el personal fijo discontinuo no puede realizar ni siquiera su jornada laboral". En resumen, "están haciendo todo lo posible para que el personal antiguo se vaya, ante la presión recibida, y así no tener que hacer frente a ningún tipo de indemnización"."Esta situación de acoso se ha vuelto insostenible para el personal, ya que todos los días nos encontramos con situaciones diversas y todas encaminadas al desánimo de la plantilla afectada. En este tiempo se han ido tres peritos agrícolas y dos personas de excedencia, además de cuatro socios de la cooperativa"Díaz ha asegurado que reiteran que "no se va a permitir que la plantilla siga sufriendo esta situación inadmisible que ya se alarga y se agrava con el paso del tiempo. Acudiremos a las autoridades judiciales y llevaremos a cabo acciones de protesta", ha concluido.POSICIÓN DE LA JUNTA RECTORAPor su parte, el director comercial de Doñana Fresa y portavoz de la Junta Rectora, Fernando Pérez, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que todas las actuaciones que está acometiendo la Junta Rectora "están dentro de la legalidad y conforme al convenio colectivo del campo".Pérez ha lamentado el malestar de algunos trabajadores que "no han querido adaptarse" a nuevas medidas puestas en marcha para garantizar la "viabilidad de la cooperativa", medidas todas "puestas en conocimiento del abogado de la entidad para actuar conforme a la legalidad".El director de Doñana Fresa ha explicado que en el pasado había una "dejadez de funciones" por parte de la anterior Junta Rectora y "no había ninguna escala de mando", y en la actualidad se han tenido que tomar decisiones para que la cooperativa fuera viable, modernizando procesos dentro del trabajo diario.En este sentido se ha hecho necesario que los trabajadores asuman funciones que "con anterioridad no habían realizado" y a las que "no estaban acostumbrados" pero siempre "atendiendo a la norma y dentro de lo que dicta el convenio del campo", que es el que corresponde aplicar.Pérez ha subrayado que son varios los empleados que han manifestado este malestar, con los que la dirección de la cooperativa se ha querido sentar a negociar a través del abogado de CCOO, si bien el letrado "quería imponer una serie de condiciones bajo amenazas", "sin posibilidad de negociar ninguna medida". Igualmente, muchos otros trabajadores "han entendido las circunstancias" y han aceptado las nuevas funciones, siempre dentro de la legalidad.En este sentido, el director comercial ha señalado que han tenido que diversificar la labor de los empleados, que estaban acostumbrados a hacer determinadas funciones y ahora tienen que "hacer un poco de todo", de acuerdo con el convenio pertinente. Parece ser --ha apuntado Pérez-- que esto "no ha gustado a algunos trabajadores", de los que dice que puede "entender su malestar", pero la cooperativa "necesita modernizarse" o "dejará de ser viable".Por ello, ha remarcado que cree que "quieren hacer ruido y quieren protestar" pero "nos tenemos que atener a la producción de cada día", ya que se trata de "fruta muy perecedera que no se puede guardar para el día siguiente". De la misma forma, ha reiterado su deseo de sentarse a negociar a través de CCOO, siempre que acepten hablar y negociar y no utilizar amenazas", de las que por otra parte manifiesta que se lleven a efecto ya que en la cooperativa "no se da ningún paso sin consultar su legalidad".ANTECEDENTESSegún ha explicado CCOO, en junio del año 2017 se produjo un cambio en el Consejo Rector de esta cooperativa pasando a dirigirlas otras personas y se crea también la figura de una asesora del presidente.Así, los trabajadores han detallado a CCOO que "bajo el mandato del vicepresidente, anteriormente y hasta el año 2011 presidente, se dio una situación de acoso a 14 personas de la plantilla antigua, entre esta a responsables del departamento, teniendo que denunciar a la empresa por despido improcedente y ganando el proceso".En este caso "tuvieron que readmitir a las personas despedidas y paralelamente un grupo de socios se organizó para hacer una moción de censura a la rectora que estaba acosando al personal" por lo que se constituye "una nueva rectora donde llegan a un acuerdo de readmisión reconociéndoles como personal fijo discontinuo y la antigüedad".--EUROPA PRESS--