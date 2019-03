La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado que el gobierno local "niega el diálogo" desde hace casi dos años a la plantilla del cementerio, teniendo en cuenta que el día 31 de julio de 2017 fue la fecha de la última mesa de negociación entre los representantes de los trabajadores y de Recursos Humanos para abordar la situación de estos empleados.Tras el encuentro, las partes se emplazaron para retomar las negociaciones tras el periodo estival, "pero a día de hoy eso no ha vuelto a ocurrir", se advierte desde CCOO, asegurando que se ha instado en "numerosísimas ocasiones, durante estos veinte meses, a que las secciones sindicales sean emplazadas de nuevo para continuar las negociaciones con recursos humanos".Afirma en un comunicado que los motivos esgrimidos desde Recursos Humanos que "imposibilitan" esta nueva reunión han sido desde problemas de agenda, manifestar que se están estudiando las propuestas o, incluso, decir que actualmente no hay presupuesto municipal.Desde CCOO se considera que estas "excusas son una "auténtica tomadura de pelo", sobre todo en lo referente a la falta de presupuesto municipal, "pues de lo que se trata no es de ejecutar ningún acuerdo, sino de reunirse para negociar diferentes aspectos en los que podremos, o no, llegar a un acuerdo y que mejoraría mucho el trabajo del servicio".Explica que en 2018 la plantilla del cementerio elaboró un documento de firma, dirigido a Recursos Humanos y también directamente al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, donde se solicitaba la reanudación de las negociaciones y del diálogo, ya que "no sólo estaban muy avanzadas cuando las paralizaron, sino que en algunos aspectos el acuerdo entre el Consistorio y las secciones sindicales era total". "Sin embargo, a fecha de hoy, nadie se ha dignado a reunirse con la plantilla del cementerio y, por supuesto, el alcalde no ha respondido a esta solicitud por parte de la misma", recalca.Por todo ello, los trabajadores del cementerio lamentan la postura del alcalde a falta de poco tiempo para acabar la legislatura y aseguran "echar en falta al Juan Espadas que ejercía la oposición a la Alcaldía de Sevilla, ya que entonces era una persona cercana que prometía mucho diálogo, consenso y talante".CCOO exige que se reanude el diálogo y la vía de la negociación, ya que entienden que aún queda tiempo hasta mayo, y así posibilitar la continuación del trabajo en los aspectos pendientes y cerrar aquellos sobre los que ya existe acuerdo.--EUROPA PRESS--