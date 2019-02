La sección de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Córdoba ha calificado de "lamentable e insostenible" la situación de las consultas externas de Oncología del Hospital Universitario Reina Sofía, donde "a diario se atiende a cientos de personas" que tienen que esperar "varias horas" para una consulta o hacer "largas colas" para ser atendidos.El secretario general de este sindicato, José Damas, ha asegurado en una nota de prensa este sábado que CCOO ha alertado en varias ocasiones ante la Dirección-Gerencia del Reina Sofía de la situación que se está viviendo en esta área hospitalaria y que, para comprobarla, "tan solo hay que acceder por el pasillo de acceso a la ventanilla de Oncología para ver las interminables colas", donde "la media de espera es de 40 minutos".El sindicalista ha achacado estas colas a la "escasez de personal" porque solo hay tres profesionales de función administrativa para dar cita a los pacientes y al creciente número de personas afectadas por el cáncer.Como ha afirmado, "esta situación genera un estrés laboral y emocional difícil de abordar" por los profesionales debido a la "desorbitada carga laboral que soportan diariamente", sobre la cual ha manifestado que se han llegado a 160 personas en una mañana.A este "estrés laboral" que censura, ha lamentado que se une la "impotencia de no poder dar una mejor y más rápida atención a pacientes tan delicados como son los oncológicos", quienes esperan "largas colas cada vez que tienen que solicitar una cita de las muchas especialidades por las que son atendidos", a pesar de la "delicada situación" en la que se encuentran ocasionada por la propia enfermedad que padecen o los efectos adversos de los agresivos tratamientos a los que son sometidos."Si a todo esto unimos que cuando el personal administrativo se ha encontrado en situación de incapacidad laboral o disfrutando de alguno de sus permisos reglamentarios no se cubren las bajas, la situación se agrava, no solo para el resto de profesional sino, especialmente, para los pacientes, que ven cómo se alargan de forma desproporcionada e irracional las colas", ha subrayado Damas.Por todo ello, CCOO se ha dirigido a la Gerencia del Reina Sofía para exigir una actuación que ponga fin a esta "lamentable situación" y le ha recordado que es un obligación del hospital velar por la salud de los profesionales y garantizar una adecuada atención a los pacientes, para lo cual "es imprescindible tener los medios y el número de profesionales adecuados".--EUROPA PRESS--