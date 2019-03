Sevilla.- CCOO avisa del "policonsumo" de medicamentos entre las camar

La unión provincial de CCOO de Sevilla ha alertado este jueves de que el colectivo laboral de las camareras de piso sufre un "policonsumo" de medicamentos, como consecuencia de las condiciones que afrontan y la carga de trabajo que recae sobre ellas.El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, y el secretario de Acción Sindical, Carlos Aristu, han insistido este jueves, en rueda de prensa, en que "la figura del trabajador en activo pobre se está cronificando en la provincia, donde los datos demuestran que tener un trabajo no te asegura vivir con dignidad".En ese sentido, han desgranado un estudio realizado por CCOO en torno a la situación de las camareras de piso, un colectivo laboral que está siendo especial objeto de las reivindicaciones sindicales a cuenta de las condiciones que soportan estas trabajadoras. El citado estudio, según han indicado, ha dado lugar a la campaña "La salud laboral de las camareras de piso. Tus derechos, la mejor medicina", impulsada en todo el país por CCOO."Camas y colchones cada vez más grandes, carros muy pesados que deben desplazar sobre moqueta, una media de 20 o 25 habitaciones por jornada o la ausencia de descansos. Estas son las condiciones en las que desarrollan su trabajo diariamente las camareras de piso, un colectivo que, por estas circunstancias, presenta un elevado consumo de fármacos y psicofármacos para paliar sus dolores musculares y rebajar su nivel de ansiedad", han expuesto Vidán y Aristu."POLICONSUMO" DE FÁRMACOSEl estudio y la campaña han revelado, según los portavoces sindicales, que este colectivo laboral protagoniza un "policonsumo" de medicamentos, ya que unos fármacos llevan al consumo de otros para paliar los efectos de los primeros. Entre los fármacos más consumidos por las camareras de piso destacan los relajantes musculares, analgésicos o antiinflamatorios para paliar el dolor muscular, los ansiolíticos para reducir el estrés y la ansiedad que sufren por las altas cargas de trabajo, y los protectores gástricos que, por los efectos secundarios de los anteriores, finalmente se ven obligadas a tomar. La mayoría de estos fármacos no son recetados por un profesional, sino que se los recomiendan y se los proporcionan unas a otras.Este tipo de enfermedades se producen por el trabajo en los departamentos de pisos, que "se caracterizan por las malas condiciones laborales y las altas cargas de trabajo", según los sindicalistas. Por todo ello, CCOO ha defendido los reconocimientos de las enfermedades profesionales que recientemente se han aprobado, como son el síndrome túnel carpiano, bursitis y epicondilitis al colectivo de camareras de piso. Tras los trámites oportunos, según han recordado, se ha modificado el RD 1299/2006 que regula el cuadro de las enfermedades profesionales con objeto de incluir al colectivo de las camareras de piso haciendo mención expresa a las mismas como actividad.REIVINDICACIONESCCOO, no obstante, vuelve a demandar que todas las trabajadoras, contratadas directamente por el hotel o por empresas externas estén dentro del convenio de hostelería; que se realicen inspecciones que saquen a la luz sus verdaderas condiciones laborales; que se dote al colectivo de una Guía Práctica de Salud Laboral que evalúe adecuadamente los riesgos; que se realice un estudio de tiempos adecuado en el reparto de habitaciones, y que se pongan en marcha acciones preventivas sobre los riesgos ya identificados (camas con ruedas, material ergonómico, formación, reconocimientos médicos específicos, etc), entre otras propuestas.--EUROPA PRESS--