CCOO de Sevilla y la plataforma 'Nosotros también somos Sevilla' han mantenido una reunión para valorar la puesta en marcha de la Renta Mínima de Inserción en los barrios de la capital andaluza, que según los Indicadores Urbanos publicados en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística cuenta con siete de los 15 barrios más pobres de España.Ambas organizaciones concluyeron que no existen "datos oficiales de la puesta en marcha y el desarrollo" de esta medida, es decir que se desconoce "cuántas personas la han solicitado, a cuántas se les ha concedido, qué cantidades se están percibiendo o qué dificultades existen en su tramitación".CCOO avisa de que "los datos disponibles son extraoficiales y no son nada esperanzadores". Merced a estos datos no oficiales, la plataforma y el sindicato destacan que la resolución de las peticiones que se han realizado lleva un "retraso de seis meses" y del total de las solicitudes, "sólo un ocho por ciento han sido concedidas".CCOO de Sevilla subraya así "el oscurantismo y la poca transparencia" sobre un asunto del que "parece que no interesa que salgan los datos a la luz, porque nos tememos que está siendo un fracaso no solo en Sevilla, sino en toda Andalucía".CCOO de Sevilla avisa de que "la Renta Mínima no está respondiendo a las necesidades de las personas más pobres ni de las personas paradas ni desprotegidas. No es solo porque económicamente no está llegando a esta población, sino porque el seguimiento del itinerario laboral que contempla para salir de la pobreza no se está realizando".CCOO y la Plataforma plantean llevar esta situación a la agenda política y trasladar esta problemática a otros sindicatos y entidades para "recuperar el verdadero de esta medida social que tanto han reivindicado CCOO y los barrios de Sevilla".--EUROPA PRESS--