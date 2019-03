CCOO advierte de que más del 58% de los trabajadores de Sevilla no llegan a ser mileuristas

Sevilla.-CCOO advierte de que más del 58% de los trabajadores de Sevil

El sindicato CCOO de Sevilla ha presentado su informe anual sobre rentas salariales y desigualdad en la provincia, en el que se refleja una coyuntura "alarmante", ya que el 44,4 por ciento de los trabajadores de la provincia gana 707 euros al mes o menos y el 58,5 por ciento cobra 1.061 euros o menos.Según ha informado el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, en rueda de prensa, comparado con el año anterior, sube el número de trabajadores con sueldos "más precarios", los que se sitúan por debajo de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al mes, y bajan los que ganan más que los anteriores.Vidán asegura que "la figura del trabajador en activo pobre se está cronificando en la provincia donde los datos demuestran que tener un trabajo no te asegura vivir con dignidad". Y es que, según el informe presentado por CCOO de Sevilla, si en 2007 en Sevilla había un 48 por ciento de los trabajadores eran mileuristas o no llegaban ni siquiera a serlo, ahora ese porcentaje ha subido hasta el 58,5 por ciento.Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha llamado la atención sobre las "tres brechas salariales" que soporta en Sevilla. Así, indica que, por un lado, está la que sufren las mujeres, ya que en la provincia ganan al año 4.705 euros menos que los hombres, lo que se traduce "en una brecha del 25,6 por ciento".Esta situación, expuesta por Aristu, se deja sentir "con más gravedad" en sectores como el del campo, donde la brecha alcanza el 52 por ciento; el de la industria manufacturera, con una brecha del 36,6 por ciento, y el del comercio, donde la brecha salarial de género alcanza el 35 por ciento.Además, considera que la situación de los jóvenes en la provincia de Sevilla también es "alarmante". Tal como señala el comunicado de CCOO, el salario medio de una persona menor de 26 años en Sevilla es de 5.232 euros al año, menos de 500 euros al mes, mientras quienes tienen entre 26 y 35 años no llegan a ingresar 1.000 euros al mes.Aristu explica que "las Administraciones tienen que trabajar por ofrecer un futuro digno a las personas jóvenes para que su mejor salida no sea pensar en la emigración y puedan desarrollar aquí un proyecto de vida digno".También, ha llamado la atención sobre la situación de Sevilla respecto al conjunto del Estado, teniendo en cuenta que, según el citado informe, un trabajador en Sevilla gana 2.915 euros al año menos que en el conjunto del Estado. "Esta cifra, que lejos de mantenerse o disminuir, aumenta año tras año, demuestra que existe una salida de la crisis a dos velocidades que está condenando a la pobreza a los trabajadores y trabajadoras del sur".DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL Y OTRAS MEDIDASEn este marco, Vidán cree que, para revertir esta situación que está "condenando a la pobreza a los trabajadores de Sevilla", hay que derogar los aspectos centrales y "más lesivos de la reforma laboral del PP". Así, ha exigido también a los empresarios el "respeto" al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que firmaron el pasado año CCOO, UGT, CEOE y Cepyme y que fija los 1.000 euros al mes de salario por convenio.El sindicato también apuesta por impulsar la Ley de Igualdad Salarial y por incluir en todos los convenios cláusulas para garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres. CCOO de Sevilla también estima fundamental la dotación de más recursos a la Inspección de Trabajo para poder luchar contra el fraude en la contratación.--EUROPA PRESS--