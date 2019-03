Catec participa en el proyecto europeo 'Domus' que realizará pruebas para la integración de drones en el espacio aéreo

El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (FADA-Catec) está participando en el nuevo proyecto europeo 'Domus', una iniciativa liderada por Enaire (empresa de gestión de la navegación aérea dependiente del Ministerio de Fomento), que pretende llevar a cabo España, y más en concreto en Andalucía, "una de las demostraciones más avanzadas" de operación del denominado 'U-space', el sistema europeo de gestión de tráfico de drones, que "se va a encargar de integrarlos con las operaciones de las aeronaves tripuladas y el acceso al espacio aéreo".El proyecto, que invertirá cuatro millones de euros --dos de los cuales corresponden a financiación comunitaria--, cuenta con un consorcio de 17 empresas, en el que además de Enaire y FADA-Catec, forman parte Alg, Isdefe, Ineco, Correos, Crida, Indra, GMV Aerospace & Defence, Everis Aeroespacial y Defensa, Earth Networks, FuVeX, Pildo Labs, Soticol Robotics Systems, Vodafone España y la alemana Airmap. Además, cuenta con el apoyo de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).FADA-Catec ha explicado en un comunicado que el crecimiento del sector de las aeronaves pilotadas por control remoto (conocidos como drones o RPAS), viene reclamando "la necesidad de trabajar para la integración segura, fluida y eficaz de las operaciones de drones en el denominado 'espacio aéreo no segregado' U-Space".Con ese objetivo, la Comisión Europea ha presentado una red de diez demostraciones con drones, que permitirán probar el desarrollo de este nuevo concepto de gestión de tráfico de drones. Este despliegue permitirá la gestión automatizada de los vuelos a poca altitud (de tipo VLL: Very Low Level) de un gran número de aeronaves no tripuladas, ha señalado.Para evaluar la viabilidad técnica y operativa óptima de cara al despliegue del 'U-space', la alianza público-privada europea Sesar Joint Undertaking (pilar tecnológico del Cielo Único Europeo), lanzó a comienzos de 2018 una convocatoria para financiar proyectos de demostraciones 'U-space'. Uno de los seis proyectos seleccionados ha sido 'Domus', que desarrollará demostraciones en vuelo de servicios a corto plazo del sistema 'U-space', según modelo federado de provisión de servicios.La arquitectura del proyecto 'Domus' está concebida para que diferentes proveedores de servicios 'U-space' actúen de manera federada bajo la coordinación de un administrador central, 'Enaire', lo que posibilita "la existencia de distintos proveedores de servicios en una misma área geográfica, en condiciones de atender a todos los operadores de drones de la zona, para que operen de una forma segura y coordinada".El trabajo de 'Domus' culminará con una demostración en el próximo verano que se realizará en el Centro de Vuelos Experimentales Atlas ubicado en Villacarrillo (Jaén), y que gestiona FADA-Catec. En esta demostración se pondrán en ejecución diversos ejercicios con drones y aviación tripulada, a fin de comprobar sobre el terreno la solidez del sistema en su conjunto.El sector de los drones o RPAS está experimentado un crecimiento exponencial en España y Europa en los últimos años, ha resaltado FADA-Catec. En el caso concreto de España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) tiene censados en la actualidad un total de 3.621 operadores habilitados y 74 escuelas autorizadas para impartir cursos de pilotaje de drones.FADA-CATECCatec es un centro tecnológico avanzado que contribuye a la mejora de la competitividad de las empresas del sector aeroespacial mediante la investigación e innovación tecnológica, la creación de conocimiento, la transferencia de tecnología y los servicios avanzados.Está impulsado por la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA), entidad presidida por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad a través de la Agencia IDEA, y cuenta con una plantilla compuesta por más de 60 especialistas y técnicos.--EUROPA PRESS--