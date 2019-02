La concejal de Relaciones Institucionales, Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño, ha recordado al PP, que ha presentado este jueves sus compromisos electorales respecto al comercio, que desde el presente mandato "hay campañas de fomento del comercio de barrio y los mercados, se han puesto en marcha líneas de subvenciones para la modernización del sector, se ha apoyado a las asociaciones de toda la ciudad, se han desarrollado estudios y diagnóstico, se han impulsado medidas de apoyo al comercio emblemático y se está desarrollando un plan de inversiones que sólo en 2018 sumaba más de 3,2 millones en los mercados de abastos".Por este motivo, Carmen Castreño ha lamentado que el Partido Popular "llegue tarde y mal" a la preocupación sobre el apoyo al pequeño comercio y a los mercados de abastos, cuando "durante el presente mandato no se han dejado de materializar iniciativas municipales que en muchos casos no existían cuando el PP gobernaba". De hecho, en la actualidad "hay una campaña que se está desarrollando en todos los barrios de la ciudad y cuyo diseño se consensuó! con el sector: "Si su interés era el comercio, podrían haberse sumado a esta campaña que se está realizando en todos los barrios", apuntó.Castreño ha recordado también que el Ayuntamiento ha mostrado todo su apoyo a la reciente confederación de comerciantes de los mercados de abastos de la ciudad con la que colabora estrechamente.En este sentido, ha recordado que "tenemos en marcha el mayor despliegue de proyectos en los mercados llevado a cabo hasta ahora en la ciudad, con inversiones en marcha por valor de 3,2 millones para mejoras de instalaciones e impulso a la actividad comercial", ha señalado Castreño.Este plan se suma, además, "otras iniciativas llevadas a cabo a lo largo del mandato en materia de promoción, adaptación a las nuevas tecnologías o modernización, que no tienen referencia similar durante el mandato anterior y que vienen a paliar la ausencia de iniciativa que durante cuatro años manifestó el gobierno de Beltrán Pérez y Juan Ignacio Zoido".--EUROPA PRESS--