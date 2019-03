Frente a las críticas del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, al Plan Estratégico Sevilla 2030 y su supuesto uso "electoralista" por parte del Gobierno local del PSOE, la concejal de Relaciones Institucionales, Carmen Castreño, le ha pedido al dirigente popular que "reconsidere su negativa a apoyar" el documento en el pleno, al tratarse de un texto que, "tras dos años de un trabajo de amplia participación, resume la hoja de ruta de qué quiere la sociedad sevillana para el futuro de su ciudad, de su economía y empleo"."Es un texto que no es de nadie y es de todos. No es el documento de un gobierno local concreto, sino que trata de servir como base para las sucesivas corporaciones que haya de aquí a 2030", según ha señalado Castreño, rememorando que en febrero, la comisión ejecutiva del Plan Estratégico, formada por varias áreas del Ayuntamiento, los grupos políticos representados en el propio Consistorio hispalense, los agentes sociales y económicos (UGT, CCOO, Cámara de Comercio y la CES), las universidades, la Junta de Andalucía, el Gobierno central, la Diputación y el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, respaldó el texto y planteó al alcalde, Juan Espadas, que, una vez concluida su redacción final para recoger sugerencias adicionales, se elevara al pleno para que, así, tuviera !el mayor consenso político posible y sus directrices se legitimen en la gestión de la ciudad que ejecuten las siguientes corporaciones"."Por tanto, pedimos a Beltrán Pérez que anteponga el interés general de la ciudad, representado en esta Comisión Ejecutiva que, a su vez, recogía el amplio proceso de participación que ha tenido la confección del documento, a su interés particular. De esa forma, respetaría a las instituciones, grupos de trabajo y expertos y particulares que, a lo largo de los últimos dos años y medio, han colaborado en su elaboración, con aportaciones desde múltiples ámbitos institucionales y de la propia sociedad civil, incluida su exposición en todos los distritos de Sevilla", según ha comentado Carmen Castreño."Beltrán Pérez no sólo carece de modelo de ciudad, sino que con su negativa, trata de bloquear un plan estratégico que, al fin y al cabo, es la hoja de ruta que Sevilla quiere para su futuro. En cambio, desde este gobierno local queremos agradecer a todos, empresarios, sindicatos, universidades, partidos políticos, administraciones, PCT, Puerto de Sevilla, asociaciones, ciudadanos, su implicación y aportaciones para enriquecer un plan de ciudad", ha dicho Castreño, defendiendo los objetivos del citado documento, como el de generar empleo, luchar contra la pobreza, implementar medidas de sostenibilidad o favorecer la diversidad en la ciudad"Es un plan de ciudad, no de Ayuntamiento, no de nadie y es de todos", ha insistido la edil de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales.--EUROPA PRESS--