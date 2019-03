Castilla (UGT-A) acompaña en los paros a la plantilla de Airbus Tablada y pide más carga de trabajo

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha asistido este viernes a la concentración de la plantilla de Airbus Tablada, que ha hecho su paro de dos horas en el turno de mañana a las 12,45 horas, en cuyo marco ha pedido más carga de trabajo.En un comunicado, UGT-A ha precisado que la plantilla de Airbus ha secundado los paros para denunciar la "desigualdad en la que se encuentra actualmente la mujer en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el laboral".Tras la lectura de un manifiesto por parte delegadas de UGT en la empresa, Castilla ha señalado que "hoy no solo estamos aquí por el día de la mujer, sino para seguir exigiendo carga de trabajo para nuestra tierra, no solo para Tablada sino para el resto de las factorías instaladas en nuestra tierra". "Lo que le decimos a la empresa es que lo mismo que plantea movilidad a la plantilla, que mueva también la carga de trabajo", ha dicho."Sabemos que ya el A-380 ya no se va a seguir construyendo, tiene una fecha de caducidad ya prevista, pero sabemos que hay dos tipos de aviones que van a aumentar su producción, como es el A-320 y el A-350", ha continuado, añadiendo que "queremos que haya más mujeres en este sector, con un empleo de calidad, pedimos empleos dignos, salarios dignos y sobre todo, la herramienta que tenemos los sindicalistas, la negociación colectiva"."Pedimos a empresa y gobiernos que se implique en la redistribución de la carga de trabajo porque la UGT va a empujar todos los días para que eso ocurra", ha concluido.--EUROPA PRESS--