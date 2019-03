Pablo Casado, y Juanma Moreno, participan en el Comité Ejecutivo del





El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado este viernes "el incumplimiento absoluto del déficit" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con una desviación, que según el Banco de España y una decena de organismos independientes podría situarse en 12.000 millones de euros, al tiempo que ha advertido de que "España no va bien".



Durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Autonómico del PP andaluz, el líder de los 'populares' ha alertado de una desaceleración económica en el país, afirmando que "España no va bien", una frase podría recordar al mítico "España va bien", una coletilla del expresidente del Gobierno José María Aznar durante los años 1996 y 1997, cuando lideraba el Ejecutivo central.



Casado ha señalado que las políticas del Gobierno de Sánchez están creando "gran desconfianza" sobre la economía española y un "efecto negativo" en la inversión. Según ha indicado, hay que cumplir con el déficit "porque es bueno" y tampoco se puede echar la culpa "a la madrastra de Bruselas". Además, su partido va a pedir que comparezca la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique esta desviación del déficit.



Así, tras criticar que Sánchez use "la palanca del gasto público" como hacía, en su opinión, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del PP ha señalado que los 12.000 millones de desviación del déficit podrían compararse con los 12.000 millones que destinó Rodríguez Zapatero al Plan E.



"En España no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos", ha defendido el dirigente 'popular', quien ha dejado claro que su partido va a llevar al Tribunal Constitucional los decretos electorales que Sánchez está usando como "cartel electoral y en detrimento de algunas autonomías".



Casado, que ha acusado al presidente del Gobierno de intentar "financiar la campaña de Ferraz metiéndonos la mano en los bolsillos a los españoles", ha defendido que "España no va bien" y que la alternativa no puede ser que vuelva Sánchez a la Moncloa "y que vuelva a pactar con los independentistas y los batasunos".



APELA AL VOTO ÚTIL AL PP



En este contexto, ha apelado al voto útil y ha dicho que "no hay tantos escaños" y que "a saber dónde puede acabar el voto" si se dispersa". Para el líder 'popular', la alternativa económica que propone su partido es la de la creación de millones de puestos de trabajo, como hicieron los anteriores gobiernos 'populares'.



En clave social, ha anunciado una política de apoyo a las mujeres y a las familias. En este punto, se ha referido de pasada a la polémica generada este jueves con las medidas incluidas en su futura Ley de Maternidad. Al respecto, ha afirmado que, "por mucho que manipulen con 'fake news' sobre lo malo malísimo que somos, vamos a apostar por las familias y la maternidad, sin meternos en la casa de nadie ni en debates penales".



En materia de regeneración política, el líder del PP ha prometido una "política en serio y con mayúsculas" y ha defendido la necesidad de acabar con "demagogias y con una absurda crispación en la que nos quieren meter nuestros adversarios". Ha concluido asegurando que el PP no va a defraudar y que va a volver a gobernar "para todos y para volver a recuperar el futuro de España".

--EUROPA PRESS--