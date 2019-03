PP-A: "La burocracia absurda termina para el sector agrícola y pesquer

El portavoz de Agricultura del PP en el Parlamento de Andalucía, José Ramón Carmona, ha instado este sábado al PSOE andaluz a "pedir perdón a los agricultores" por la "pésima gestión" en los últimos años, especialmente en lo referente a los fondos europeos para ayudar al campo en la comunidad.Carmona ha señalado las últimas cifras ofrecidas por el nuevo Gobierno de la Junta, con "más de 67 millones de euros de ayudas europeas desbloqueadas que estaban paradas por los gestores socialistas". "Eran unos negligentes que hacían perder oportunidades al campo andaluz", ha reprochado el 'popular'.Para el portavoz, según ha informado el PP-A en un comunicado, "el desinterés de los socialistas por nuestra agricultura ha sido una lacra y tanta negligencia no puede explicarse si no es porque pretendían mantener a nuestros agricultores anclados en el pasado, sin posibilidades de progresar, para poder seguir dependiendo de las decisiones de la Junta".Asimismo, José Ramón Carmona se ha mostrado "convencido" de que el cambio político será la "tabla de salvación para nuestra agroindustria" porque "se van a dinamizar las ayudas y hacer que no se pierdan, además de las nuevas inversiones anunciadas como los 60 millones en caminos rurales".El portavoz popular se ha referido también a Política Agrícola Común (PAC) que se está negociando en Bruselas. "Queremos una PAC fuerte pero sin que pase factura a nuestro territorio, no vamos a dar un cheque en blanco como pide Susana Díaz. Tenemos que impedir que puedan verse afectados los derechos históricos de los agricultores andaluces", ha concluido.--EUROPA PRESS--