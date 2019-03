Caraballo firma con 75 ayuntamientos invertir 4.500.000 euros en Concertación, un 38% más que en 2018

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, acompañado por el diputado de Concertación, Ezequiel Ruiz, ha firmado este viernes los convenios de Concertación con 75 ayuntamientos de la provincia, incluidas las entidades locales autónomas (ELA), por un total de 4.500.000 euros, como inversión destinada por la Diputación a este modelo en 2019, lo que supone un incremento del 38 por ciento respecto a los 3.250.000 euros del año 2018.Además, en lo relativo al pago de las cuantías, Caraballo ha señalado que "se va a realizar íntegro, de una sola vez, y entre el 1 y el 5 de abril", según ha informado la institución provincial en una nota de prensa.El presidente ha explicado que este modelo de Concertación se implantó en 2013 y, desde entonces, "hemos ido evolucionando, lo hemos ido perfeccionando, como clara apuesta por el municipalismo y la autonomía municipal que abandera esta Diputación para ofreceros a vosotros, alcaldes y alcaldesas, plena libertad a la hora de que decidáis vuestras políticas".Caraballo ha incidido en la "excelente aceptación" que este modelo ha tenido desde el principio entre los municipios, "una acogida y un consenso de todos los ayuntamientos que, unido al gran trabajo que realiza Ezequiel Ruiz como diputado del área, junto al personal técnico del servicio, forman un binomio sólido e importante".Además, ha recordado que, tras estos años como presidente de la institución provincial y anteriormente como diputado, "la relación con los municipios al principio era mucho más forzada, ya que diseñábamos directamente las políticas de los ayuntamientos y era muy difícil poner todo en la misma línea y casarlo todo".Asimismo, ha incidido en que "hemos evolucionado tanto en esta relación con todos los alcaldes como con los recursos destinados a Concertación, ya que en 2013 partimos con una dotación económica de 2.042.000 euros y para este año contamos con 4.500.000 euros, un 38 por ciento más que el año pasado".Un importante aumento que el próximo año "estoy seguro que se continuarán elevando las partidas para que los ayuntamientos tengan más libertad para decidir sus políticas", ha recalcado el presidente, subrayando que, desde 2013, se ha realizado una inversión total de 21.187.000 euros, "una cantidad muy importante a la que suman otros programas desarrollados por la Diputación como son los planes de empleo, los fondos reintegrables y demás iniciativas, destinados a que los ayuntamientos sean capaces de darle a sus vecinos las soluciones y los servicios de garantía vivan donde vivan".Respecto a las asignaciones por municipio para este 2019, Caraballo ha explicado que las cantidades oscilan entre los 47.670 euros de Cumbres de Enmedio, como pueblo que recibe menor cuantía, hasta los 88.104 euros que recibe Cartaya, como importe más elevado. Unas cantidades que, aunque importantes "no suficientes, ya que sabemos que se necesitan todos los recursos del mundo, pero desde aquí aportamos nuestro granito de arena".Para el presidente del órgano provincial, gracias a la Concertación "somos una diputación más dinámica, cercana, y flexible, capaz de adaptarse a las necesidades planteadas desde los municipios, avanzando en los recursos y en las libertades con el objetivo de que alcaldes y alcaldesas diseñéis dentro de vuestra autonomía local".Para ello, Caraballo ha señalado que todos los municipios tienen a su disposición el servicio de fichas reintegrables, "que ya son 45, que su petición se hace telemáticamente, que ofrecen servicios múltiples, variados, y que en 2018 se realizaron más de 3.522 asistencias a los ayuntamientos, algo que antes no se ponía en valor".Finalmente, el presidente provincial ha mostrado su satisfacción por la evolución de este modelo de Concertación que, aunque los recursos no sean suficientes, "hay que recordar que llegamos a esta Diputación con un 121 por ciento de endeudamiento y vamos a terminar con menos del 50 por ciento y con un superávit de aproximadamente 20 millones todos los años, aunque no nos permitan revertirlo en las necesidades que tienen los municipios de menos de 20.000 habilitantes, esos 75 pueblos con las dos ELA incluidas, que son nuestro fin exclusivamente".Por su parte, el diputado de Concertación, Ezequiel Ruiz, ha remarcado que este modelo iniciado hace seis años "ha cambiado totalmente para bien la relación entre la Diputación provincial y los municipios, poniéndolos en el mismo plano".Ruiz ha apuntado que antes se ponían en marcha determinadas convocatorias marcadas por la Diputación, que no eran más que convocatorias condicionadas a que los municipios pusieran parte del dinero y "ahora es dinero incondicional que cada ayuntamiento gasta en lo que estima oportuno, que cada año puede cambiar según las actividades previstas, y además es importante que sea transferencia porque así no perjudica a aquellos ayuntamientos que tengan deudas con la Seguridad Social o Hacienda".Como ha explicado el diputado provincial, "la Concertación ha incrementado un 200 por ciento su dotación económica desde que empezó en 2013 gracias a la apuesta decidida por el municipalismo y por la autonomía municipal que defiende la Diputación, pero sobre todo gracias a su presidente que ha querido inculcarnos a todos que aquí estamos para hacer políticas dirigidas a que los ayuntamientos puedan mejorar la vida y los servicios a los ciudadanos de la provincia".Ruiz ha expresado que, si bien la parte económica es la más tangible, hay otra parte "igual de importante" que es la prestación de asistencia técnica material, que supone un "gran ahorro" para los municipios que la solicitan en lo relativo a préstamo de material deportivo, en la redacción de proyectos y muchas otras acciones, hasta las 45 fichas concertables que se ofrecen para 2019, que implican prácticamente a todas las áreas de la Diputación, "lo que lleva a lograr más transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión".--EUROPA PRESS--