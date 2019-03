El concejal de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha recordado este viernes al PP que "el gobierno municipal trabaja con rigor y seriedad por los aparcamientos de los barrios, mientras que Beltrán Pérez repite las mismas promesas que ya incumplió cuando el PP gobernó la ciudad".En este sentido, Cabrera ha señalado que "ya hay 5.700 nuevas plazas de aparcamiento en servicio o en trámite en los barrios gracias a los proyectos abordados a lo largo de este mandato". Al mismo tiempo, ha recordado que el PP "ya fracasó en esta materia cuando gobernó esta ciudad, cuatro años perdidos en los que el gobierno del que formó parte Beltrán Pérez no fue capaz de crear ni una sola nueva plaza para poner al servicio de los sevillanos y sevillanas"."El PP vuelve a traernos las mismas propuestas que Zoido planteó hace la friolera de ocho años, cuando ya prometió a los vecinos de Triana un parking en la zona que, por supuesto, nunca llegó", ha dicho opinando que el actual alcaldable popular, Beltrán Pérez, "está llevando a cabo ahora la misma campaña"."El PP no fue capaz de atraer inversión privada y no logró captar el interés de ninguna empresa para llevar a cabo ni un solo proyecto de aparcamiento. Cabría preguntar a Beltrán Pérez si acaso él propone construir este aparcamiento con inversión pública y pedirle que lo aclare antes de dar falsas expectativas y dejar frustrados a los vecinos y vecinas como hizo durante su mandato con el parking de San Martín de Porres"."Frente a cuatro años de parálisis absoluta por parte del PP en esta materia, el gobierno de Juan Espadas ha puesto en marcha una estrategia de mejora de los aparcamientos en la ciudad que se traduce en medidas de reordenación viaria y en una serie de proyectos de aparcamientos en superficie que han permitido en este mandato la creación de 4.700 plazas en la ciudad a través de distintos procedimientos y otras mil en distintas fases de tramitación", ha apuntado el delegado."En este mandato hemos desbloqueado la política de aparcamientos de la ciudad. Hemos trabajado en medidas inmediatas y reales y, al mismo tiempo, se han diseñado proyectos de futuro que permitan una mejora en la movilidad, sobre todo, en las zonas con mayor demanda como el Casco Antiguo", ha apuntado Cabrera. Así, ha recordado que el gobierno tramita ya tres proyectos de aparcamientos subterráneos con un millar de plazas en Bami (Plaza Rafael Salgado), Torneo y Marqués de Paradas.Asimismo, el delegado ha explicado que estos tres proyectos se suman a las actuaciones que se han puesto en marcha durante el mandato, como el desbloqueo de la gran zona de aparcamientos de Cartuja con 2.300 plazas gratuitas; la estrategia de reordenación de los aparcamientos en los barrios, lo que ha permitido ya habilitar más de 2.000 plazas en distritos como San Pablo, Cerro Amate, Sur o Norte; la puesta en servicio del aparcamiento del Valle para residentes con 204 plazas y la adjudicación de la concesión para que el solar de la calle Campamento se habilite con 302 plazas.--EUROPA PRESS--