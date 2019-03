Sevilla.- El Ayuntamiento aprueba

El Ayuntamiento de Sevilla ha alegado en un escrito de su concejal de Movilidad y Seguridad, el socialista Juan Carlos Cabrera, en respuesta a una pregunta del PP, las "vicisitudes imprevisibles" relativas a un jefe de servicio del Cuerpo de Bomberos que tras serle concedida la permanencia en el servicio activo con efectos desde el 2 de noviembre de 2017, día en el que cumplía 65 años, no habría acudido a su puesto según el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), toda vez que el Consistorio atribuye los "permisos disfrutados" por este funcionario a "asuntos propios, vacaciones y horas acumuladas".En esta respuesta escrita, firmada el 1 de octubre de 2018 y recogida por Europa Press, Juan Carlos Cabrera contesta a los populares respecto a la permanencia en el servicio activo de un jefe de servicio del Cuerpo de Bomberos que en 2017 se aproximada a la jubilación al cumplir 65 años el 2 de noviembre de dicho ejercicio.Media en ese sentido una resolución del área de Recursos Humanos que detalla que fue en febrero de 2017 cuando este jefe de servicio del departamento de Bomberos, J.M.C.R., solicitó su permanencia en el servicio activo, extremo que según este documento recogido por Europa Press le fue concedido al "cumplir los requisitos establecidos" y contar con un informe favorable del director general de Emergencias del Ayuntamiento, siendo fijada la prolongación del servicio activo de este funcionario a partir del 2 de noviembre de 2017.A tal efecto, en el escrito de Cabrera se recuerda que "la prolongación en el servicio activo es voluntaria y se concede con independencia del puesto de trabajo cuando se reúnan los requisitos para ello", toda vez que según este documento, desde el comienzo del vigente mandato y hasta la fecha de firma del texto, en el conjunto del Ayuntamiento habían sido autorizadas las once prolongaciones en el servicio activo solicitadas hasta entonces, incluyendo la del jefe de servicio de Bomberos J.M.C.R.EL TIEMPO "SIN INCORPORARSE A SU PUESTO DE TRABAJO"Preguntado por "si es cierto" que este jefe de servicio "lleva desde el 1 de enero de 2018 sin incorporarse a su puesto de trabajo" y los motivos de su ausencia durante "casi nueve meses", siempre con relación a octubre de 2018, en el escrito de Cabrera se responde que "los permisos disfrutados por el jefe de servicio corresponden a "asuntos propios, vacaciones y horas acumuladas" respecto al "calendario laboral vigente para todos los funcionarios del Ayuntamiento".A tal efecto, el concejal esgrime conceptos como la "compensación por festivos no trabajados, coincidente con la jornada de descanso en el calendario a turnos", lo que se traduce en "12 horas por festivo no trabajado", y el calendario propio del servicio municipal de prevención y extinción de incendios en cuanto a las productividades, según el cual "los refuerzos realizados en fiestas primaverales serán compensados con el mismo número de horas". Así, en el escrito se expone que "estos dos conceptos suponen una media de unas 170 horas por funcionario y año", mientras este jefe de servicio acumulaba "un saldo de 1.587 horas" en noviembre de 2013.Ante la pregunta de si el director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento, antes de respaldar la prolongación del servicio activo de este jefe de servicio, conocía que "no se iba a incorporar a su puesto", sino que comenzaría a disfrutar de los mencionados "permisos", la Dirección General de Recursos Humanos alega directamente que en términos técnicos, "nada obstaba a la concesión de la prolongación del servicio" de este funcionario. "Las vicisitudes posteriores a la concesión son imprevisibles y se desconocen en esta Dirección General, dado que la gestión del personal del servicio de prevención y extinción de incendios se delegó en el servicio" citado, se manifiesta en el escrito municipal.EL DINERO PERCIBIDOY frente a la pregunta de "a cuánto asciende el sueldo percibido" por J.M.C.R. "desde que se le prolongó el servicio activo", en la contestación se detalla que "teniendo en cuenta que la prolongación del servicio activo se produjo el 3 de noviembre de 2017, la cuantía abonada por esos dos meses ascendió a 18.445 euros brutos", mientras desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de elaboración del documento el 1 de octubre de tal año, habría recibido "54.119 euros brutos".A tal efecto, la sección del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) en el Ayuntamiento hispalense avisa de que este jefe de servicio "no ha asistido" a su puesto desde que el 2 de noviembre de 2017 comenzó a regir su prolongación en el servicio activo una vez cumplidos los 65 años, aportando las actas de diversas reuniones de ámbito interno del Ayuntamiento a las que estaría convocado y donde no figura su asistencia.Del mismo modo, y después de que el Consistorio haya explicado los "permisos" disfrutados por este jefe de servicio señalando la compensación por festivos no trabajados "coincidente con la jornada de descanso en el calendario a turnos", el SAB avisa de que este jefe de servicio, durante el ejercicio de tal cargo, no habría estado sujeto a los turnos del servicio de extinción al estar dedicado a labores de gestión "de lunes a viernes".El sindicato, en cualquier caso, indica que la propia información del Ayuntamiento refleja que este jefe de servicio percibió 72.564 euros brutos desde su prolongación del servicio activo el 2 de noviembre de 2017 hasta la emisión de este documento el 1 de octubre de 2018, pese a no acudir al puesto, señalando las diferencias entre los emolumentos del cargo de jefe de servicio y los correspondientes a la situación de jubilación.--EUROPA PRESS--